L'Apple Watch Series 8 sera disponible en trois tailles et offrira un écran plus grand

Si vous cherchez à acheter une nouvelle Apple Watch, vous avez traditionnellement le choix entre deux tailles : une version de 40 ou 41 mm, et une version plus grande de 44 ou 45 mm. Toutefois, la rumeur veut que l’Apple Watch Series 8 rompe avec cette tendance. L’Apple Watch Series 8 sera dotée d’un écran plus grand et sera disponible en trois tailles, selon Ross Young, un initié du secteur des écrans.

Young a laissé entendre que la Series 8 aura un écran plus grand que la Series 7 récemment dévoilée. Cette année, Apple a augmenté la taille des deux modèles respectivement de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm.

Le modèle le plus grand est doté d’un écran de 1,9 pouce, contre 1,78 pouce pour son prédécesseur, et les nouvelles montres présentent également des bords plus fins. La fuite d’aujourd’hui ne précise pas la taille de l’écran. En fait, Ross n’a même pas dit explicitement que cela était prévu, mais il semble faire allusion à cela.

Don’t be surprised if there are 3 sizes next year… —Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Il est toutefois préférable de prendre cette rumeur avec des pincettes, étant donné que la Watch 7 est le premier modèle en trois ans à être dotée d’un écran plus grand. Il n’a pas non plus révélé où la 3e variante s’insérera dans la gamme. Apple a déjà vendu des montres de 38 mm et de 42 mm.

Si vous l’ignorez, la nouvelle Apple Watch Series 7 apporte peu de changements malgré toutes les rumeurs qui avaient tourbillonné au cours des 6 derniers mois environ, car le géant de la technologie basé à Cupertino aurait renoncé à ses plans pour sortir une refonte massive du design pour la génération de cette année.

La rumeur d’un design à bord plat concernait apparemment l’Apple Watch Series 8

Bon nombre d’initiés du secteur étaient persuadés que l’Apple Watch Series 7 serait dotée d’un écran et de bords plats, mais cela ne s’est pas produit. Le consensus est maintenant que cette rumeur de design est pour l’Apple Watch Series 8 de 2022. La société pourrait lancer trois smartwatches l’année prochaine : le fleuron Apple Watch Series 8, un successeur de l’Apple Watch SE, et une montre robuste destinée aux sportifs.

La Watch Series 8 devrait également être dotée de nouvelles fonctions de santé, notamment d’un capteur de température corporelle, d’une fonction de fertilité, d’un meilleur suivi des battements irréguliers du cœur et des habitudes de sommeil. Les modèles ultérieurs pourraient également proposer une surveillance non invasive du taux de glycémie et un outil de mesure de la pression artérielle.

L’Apple Watch a représenté 65 % du chiffre d’affaires mondial des smartwatches l’année dernière. L’ajout d’options de taille et un écran encore plus grand aideront probablement la société à conserver sa position de premier vendeur de smartwatches.