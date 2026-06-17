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Invoxia lance le Tracker Pro Max : le premier traceur GPS capable d’un suivi en temps réel à la seconde

Invoxia lance le Tracker Pro Max : le premier traceur GPS capable d’un suivi en temps réel à la seconde

Lors de l’édition VivaTech 2026, la société française Invoxia inaugure une nouvelle génération de traceurs connectés pensée pour lutter efficacement contre le vol.

Alors que les objets de géolocalisation se sont largement démocratisés ces dernières années, une limite demeure : leur incapacité à offrir un suivi véritablement instantané lors d’un vol. À l’occasion de VivaTech 2026, Invoxia entend changer la donne. Le spécialiste français des traceurs GPS dévoile le Tracker Pro Max, un nouveau modèle qui introduit une fonctionnalité inédite sur le marché : un mode de suivi en direct capable de transmettre la position de l’appareil chaque seconde.

Au-delà d’une simple évolution technique, l’entreprise présente ce produit comme l’émergence d’une nouvelle catégorie de traceurs intelligents, conçus non seulement pour localiser un bien, mais surtout pour faciliter sa récupération.

Tracker Pro Max : Un traceur pensé comme un véritable dispositif antivol

Contrairement aux balises Bluetooth classiques qui reposent sur la présence d’appareils tiers à proximité pour fonctionner, le Tracker Pro Max s’appuie sur une connectivité 4G LTE-M intégrée. Cette architecture lui permet de transmettre sa position de manière autonome dans plus de 40 pays.

La principale nouveauté réside dans son mode « Live Tracking ». Une fois activé, celui-ci actualise la localisation jusqu’à une fois par seconde, offrant un niveau de précision rarement atteint sur ce type de produit.

Invoxia accompagne cette fonctionnalité d’une batterie de 2 000 mAh capable d’atteindre jusqu’à 6 mois d’autonomie selon l’usage. Une progression notable puisque la marque revendique une capacité jusqu’à sept fois supérieure à celle de son précédent modèle.

Le traceur embarque également plusieurs technologies de localisation complémentaires, associant GPS, Wi-Fi et Bluetooth Low Energy afin d’optimiser la précision des relevés dans différents environnements.

Deux nouveaux modes intelligents pour détecter les situations à risque

Avec le Tracker Pro Max, Invoxia ne se contente pas d’améliorer le suivi. L’entreprise introduit également deux fonctionnalités logicielles inédites : les modes Absence et Alarme.

Le mode Absence cible les propriétaires qui laissent leur véhicule stationné pendant plusieurs jours ou semaines. Avant l’activation, l’application réalise une analyse de l’environnement afin d’évaluer la qualité du signal GPS et les risques potentiels liés à l’emplacement. Si un déplacement suspect est détecté, plusieurs paramètres sont croisés avant l’envoi d’une alerte afin de limiter les faux positifs.

Le mode Alarme adopte une approche plus agressive. Destiné aux stationnements de courte durée, il maintient une surveillance permanente des mouvements, vibrations et changements de contexte. Dès qu’un scénario de vol est jugé crédible, une notification prioritaire est immédiatement envoyée à l’utilisateur.

Cette stratégie illustre une évolution intéressante du marché : la valeur ne repose plus uniquement sur la géolocalisation, mais sur la capacité du logiciel à interpréter les signaux et à distinguer un usage normal d’une tentative de vol.

Un « dossier de vol » conçu pour accélérer les démarches

Autre innovation mise en avant par la société française : la création automatique d’un « Dossier de vol ». Cette fonctionnalité génère un rapport intégrant un QR Code permettant aux forces de l’ordre et aux compagnies d’assurance d’accéder directement à la localisation du traceur en temps réel. Une fois la plainte déposée, les informations peuvent être consultées sans dépendre exclusivement du témoignage du propriétaire.

Dans un contexte où la récupération des véhicules volés reste souvent complexe, cette approche traduit la volonté d’Invoxia de proposer un écosystème complet allant au-delà du simple matériel.

Une stratégie qui dépasse le simple marché des trackers

Avec ce lancement, Invoxia cherche visiblement à se différencier des solutions grand public popularisées par les balises Bluetooth. La société estime que ces dispositifs, bien que pratiques pour retrouver un objet égaré, ne répondent pas toujours aux exigences d’un véritable système antivol. « Apple a démocratisé le tracking avec l’AirTag. Avec le Tracker Pro Max, nous inaugurons une nouvelle catégorie de traceurs intelligents et évolutifs », explique Clément Moreau, CEO d’Invoxia.

Cette prise de position illustre une tendance plus large du secteur des objets connectés : la montée en puissance de produits capables d’associer connectivité cellulaire, intelligence logicielle et autonomie longue durée. L’objectif n’est plus simplement de localiser un bien, mais de fournir des outils de prévention et de récupération.

En dévoilant le Tracker Pro Max à VivaTech, Invoxia confirme ainsi son ambition de transformer le traceur GPS en véritable assistant de sécurité connecté. Une évolution qui pourrait redéfinir les standards du marché dans les années à venir.

Prix et disponibilité

Le Tracker Pro Max sera commercialisé à partir du 1er juillet 2026 au prix public conseillé de 179 euros, avec un an d’abonnement inclus. Le renouvellement du service est annoncé à 59,85 euros par an.