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Xbox pourrait bientôt proposer le paiement en plusieurs fois avec Klarna et PayPal

Xbox pourrait bientôt proposer le paiement en plusieurs fois avec Klarna et PayPal

Acheter un jeu vidéo à 80 euros ou une nouvelle console représente aujourd’hui un investissement bien plus important qu’il y a quelques années. Face à cette réalité, Microsoft semble préparer une nouvelle option de paiement pour son écosystème Xbox : le « Buy Now, Pay Later » (BNPL), ou achat en plusieurs échéances.

Des lignes de code découvertes sur le site Xbox suggèrent que l’entreprise travaille actuellement à l’intégration de solutions proposées par Klarna et PayPal, permettant aux joueurs d’étaler leurs achats sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Un paiement fractionné directement dans le Microsoft Store Xbox

Les informations proviennent d’une analyse du code du site Xbox réalisée par Better xCloud. Les références découvertes indiquent que les utilisateurs pourraient bientôt choisir un paiement échelonné lors de l’achat de jeux, contenus numériques ou potentiellement de matériel Xbox.

Deux partenaires apparaissent dans le code : Klarna⁠ et PayPal⁠.

Microsoft n’a pour l’instant annoncé officiellement ni la fonctionnalité ni sa date de lancement, mais la présence de ces éléments dans l’infrastructure du site laisse penser qu’un déploiement est en préparation.

Plusieurs formules de financement envisagées

Selon les informations révélées par le code, PayPal proposerait plusieurs options de règlement. Les joueurs pourraient notamment diviser un achat en quatre paiements sans intérêts espacés de deux semaines, et étaler le coût sur une période pouvant atteindre 24 mois. Cette seconde formule devrait logiquement inclure des frais ou des intérêts, même si les conditions exactes n’ont pas encore été dévoilées.

De son côté, Klarna permettrait un paiement en trois échéances, avec un premier versement au moment de l’achat, puis deux paiements supplémentaires espacés de trente jours.

Les détails concernant d’éventuels frais restent inconnus à ce stade.

Le jeu vidéo devient de plus en plus cher

L’arrivée potentielle du BNPL sur Xbox s’inscrit dans un contexte où le coût du gaming ne cesse d’augmenter. Les jeux AAA dépassent désormais régulièrement les 80 euros. Les accessoires premium, les abonnements et les consoles elles-mêmes ont également connu plusieurs hausses de prix ces dernières années.

Pour de nombreux consommateurs, cette inflation modifie les habitudes d’achat. Les joueurs attendent davantage les promotions, repoussent certains achats ou renoncent à certaines nouveautés.

Le paiement fractionné vise précisément à répondre à cette problématique en réduisant le coût immédiat d’un achat.

Une stratégie qui pourrait stimuler les ventes

Pour Microsoft, l’intérêt est évident. Permettre aux consommateurs d’étaler leurs dépenses peut augmenter le taux de conversion sur des produits à prix élevé. Cette stratégie est déjà largement utilisée dans le commerce électronique, notamment pour les smartphones, les ordinateurs ou les équipements high-tech.

Dans l’univers du jeu vidéo, elle pourrait encourager davantage d’utilisateurs à acheter des consoles Xbox, des jeux premium, des extensions et contenus additionnels et des accessoires haut de gamme.

L’intégration directe au processus de paiement rendrait l’expérience beaucoup plus fluide que le recours à un crédit ou à un financement externe.

Une évolution cohérente avec la stratégie Xbox

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de Microsoft de rendre l’écosystème Xbox plus accessible. L’entreprise a déjà multiplié les solutions visant à réduire la barrière financière à l’entrée, notamment à travers Xbox Game Pass, qui permet d’accéder à une vaste bibliothèque de jeux via un abonnement mensuel.

Le paiement fractionné constituerait une extension logique de cette philosophie en offrant davantage de flexibilité au moment de l’achat.

Entre accessibilité et risque d’endettement

Comme toutes les solutions BNPL, cette future fonctionnalité soulève également certaines questions. Si elle facilite l’accès aux produits, elle peut aussi encourager des achats impulsifs ou des dépenses supérieures au budget réel des consommateurs. Les autorités de régulation surveillent d’ailleurs de plus en plus attentivement ce type de services dans plusieurs pays.

Pour Microsoft, l’enjeu sera donc de proposer une solution suffisamment attractive pour stimuler les ventes sans alimenter les critiques régulièrement adressées aux plateformes de paiement fractionné.

Une chose est certaine : à mesure que les prix des jeux et du matériel continuent de grimper, les options de financement deviennent progressivement un nouvel argument commercial dans l’industrie du gaming.