Acer apporte l’expérience 3D aux ordinateurs portables sans avoir besoin de lunettes

Les ordinateurs portables dotés d’un écran 3D ne sont pas une nouveauté, mais ils constituent une catégorie de fascinants produits destinés à un public de niche. Vous vous souvenez du Toshiba Qosmio F750-10Q, lancé en 2011, qui permettait aux utilisateurs de visualiser du contenu en 3D sans porter de lunettes spéciales ? Eh bien, Acer cherche maintenant à relancer le même concept avec son initiative SpatialLabs.

Basée sur l’un de ses ordinateurs portables ConceptD, la technologie SpatialLabs vise à offrir une expérience de 3D stéréoscopique sur l’écran de votre ordinateur portable sans avoir à porter de lunettes. Dans le cadre du SpatialLabs Developer Program pour Unreal Engine, la société distribuera gratuitement un ordinateur portable ConceptD personnalisé aux développeurs sélectionnés pour le programme pendant une période de trois mois.

Ces ordinateurs portables sont équipés d’un ensemble de caméras stéréo situées sur le dessus pour suivre les mouvements des yeux et de la tête. L’écran, quant à lui, est un panneau UHD 2D auquel est collée optiquement une couche de cristaux liquides lenticulaires, ce qui permet aux utilisateurs de passer d’une vue stéréoscopique 2D à une vue stéréoscopique 3D quand ils le souhaitent.

Lorsqu’elle est activée, la suite d’outils SpatialLab montre une image différente du même objet à chaque œil afin d’obtenir un effet de 3D stéréoscopique, créant ainsi l’illusion que le contenu flotte devant l’écran. Il va sans dire que l’ensemble du projet s’adresse aux professionnels qui travaillent avec des modèles 3D dans le cadre de leur flux de travail habituel, mais élimine la nécessité de porter des lunettes 3D spécialisées. Les utilisateurs pourront faire pivoter, déplacer ou même faire glisser un modèle 3D hors de l’écran, ce qui leur permettra de le visualiser sous tous les angles.

En outre, ils pourront également modifier l’arrière-plan de ces modèles pour créer un effet plus réaliste. Les outils spécialisés proposés par Acer comprennent notamment SpatialLabs Model Viewer (pour l’importation et la visualisation de fichiers au format 3D stéréoscopique), SpatialLabs Go (pour le rendu de contenu plein écran côte à côte en 3D stéréoscopique) et PiStage Maya.

Un ordinateur très cher

Mis à part les fantaisistes astuces 3D, le reste du ConceptD 7 SpatialLabs Edition est un ordinateur portable haut de gamme (il doit l’être, afin d’accomplir tous les rendus en temps réel et la modélisation 3D pour lesquels Acer envisage de l’utiliser). Bien que Acer ne propose pas encore de configurations exactes, il peut être configuré avec des processeurs Intel Core i7-11800H, jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 (qui peut être mise à niveau par l’utilisateur jusqu’à 64 Go), une NVIDIA RTX 3080 et un SSD NVMe de 2 To. Naturellement, il n’y a qu’une seule option d’affichage : un panneau LCD de 15,6 pouces qui offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels en mode 2D ou de 1 920 x 2 160 pixels en mode 3D.

Cependant, et comme on peut l’imaginer, ce type de matériel n’est pas bon marché. Acer annonce que le ConceptD 7 SpatialLabs Edition sera lancé en décembre en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à partir de 3 599 €.