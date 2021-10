Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger sont tous hors service dans le monde entier

Si vous avez un problème pour utiliser Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook ce soir, ce n’est pas vous. Ce sont eux. Les abonnés aux deux sites de réseaux sociaux et aux deux applications de messagerie ont eu des problèmes pour rafraîchir leurs écrans ce soir, car une panne mondiale affecte ces applications. Ces sites ne fonctionnent pas non plus sur les appareils de bureau.

Si vous vous demandez pourquoi ces quatre sites ont des problèmes en même temps, il vous est peut-être sorti de l’esprit que Facebook possède Instagram, Messenger et WhatsApp. DownDetector montre que les pannes ont commencé ce soir à 17 h 45.

Le nombre de plaintes concernant la perte de connectivité de Facebook a bondi de 22 à 124 000 sur DownDetector en seulement 30 minutes.

Facebook déclare être « conscient que certaines personnes ont des difficultés à accéder à (l’) application Facebook » et s’efforce de rétablir le service pour ses utilisateurs.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021