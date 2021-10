Une fuite révèle des vitesses de charge pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Le trio de smartphones Galaxy S22 devrait être officiellement dévoilé dans le courant du mois de janvier (ou février), et des rumeurs et fuites à son sujet ont déjà fait leur apparition ici et là sur la toile. Une de ces fuites a suggéré les vitesses de charge pour les trois smartphones, et maintenant la certification chinoise 3C fuit, rapporte Android Authority. Selon le listing, les trois smartphones de la gamme Galaxy S22 supporteront une charge de 25 W.

La capture d’écran du listing montre les trois smartphones avec les numéros de modèle SM-S9080, SM-S9060, et SM-S9010, qui sont censés représenter les téléphones de la série Galaxy S22, et la charge qu’ils supportent est listée à 25 W (9V, 2,77 A). Ceci est en contradiction avec ce que de précédentes fuites sur les trois smartphones ont stipulé. Les précédentes fuites affirmaient que seul le Galaxy S22 standard serait doté d’une telle vitesse de charge, tandis que le S22+ et le S22 Ultra étaient censés être dotés d’une charge de 45 W.

En outre, le listing révèle la possibilité que les trois smartphones puissent débarquer avec un chargeur de voyage optionnel, et ce chargeur est répertorié comme EP-TA800, l’alimentation que Samsung a préférée au cours des 2 dernières années.

L’informateur IceUniverse a précédemment déclaré que les deux plus grands smartphones se vanteront d’une charge plus rapide, et plus précisément, 45 W, tandis que le plus petit, le Galaxy S22, prendra en charge une charge de 25 W. Cependant, le listing ci-dessus contredit cette suggestion, car il semble indiquer que les trois smartphones auront une charge plus modeste de 25 W, ce que certains utilisateurs pourraient trouver décevant dans la série Galaxy S22.

Il semblerait que les futurs smartphones haut de gamme de Samsung seront dévoilés en janvier, comme ce fut le cas cette année avec la série Galaxy S21. Nous avons récemment vu qu’une unité factice du Galaxy S22 Ultra montrait un changement de design à l’arrière du smartphone, ce qui rendrait la caméra plus élégante. En regardant l’unité factice, nous pouvons voir que la bosse de la caméra du modèle Ultra peut venir dans une forme inhabituelle de P.

Des batteries plus petites

Certains rapports ont également déclaré que les smartphones seront dévoilés en février au lieu du mois de janvier prévu, avec la possibilité de voir le Galaxy S21 FE en janvier. Ces nouvelles viennent après que Samsung ait annulé le Galaxy S21 FE, donc nous devons attendre et voir ce qui se passe sur ce front.

En ce qui concerne la taille des batteries, certains modèles seront légèrement inférieurs à leurs prédécesseurs, la série Galaxy S21. Le Galaxy S22 5G de 6,1 pouces serait doté d’une batterie de 3 700 mAh, ce qui représente une baisse par rapport aux 4 000 mAh du Galaxy S21. Le Galaxy S22+ (ou Pro, comme le suggèrent certaines fuites et rumeurs) serait doté d’un écran de 6,55 pouces (plus petit que celui du Galaxy S21 Plus de 6,7 pouces) et serait alimenté par une batterie de 4 500 mAh.

Le Galaxy S22 Ultra et les fuites à son sujet semblent un peu plus excitants, car il devrait être doté d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, pas moins de trois capteurs photo différents de 12 mégapixels et d’une batterie de 5 000 mAh. Évidemment, le S Pen serait pris en charge.