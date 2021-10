Les smartwatches Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3 sont officielles et ont fière allure

Amazfit vient d’annoncer ses trois nouvelles smartwatches qui sont toutes équipées du nouveau système d’exploitation Zepp OS propriétaire de la société. Toutes les montres promettent des semaines d’autonomie, un tas de fonctionnalités de santé et de fitness, et de nombreuses options de personnalisation.

Oh, elles sont également très jolies et proposées à un prix raisonnable. Les voici.

Amazfit GTR 3 Pro

C’est la smartwatch la plus haut de gamme des trois. Elle a un design élégant et moderne avec un grand écran rond encastré dans un châssis en aluminium. La GTR 3 Pro est proposée en deux coloris : Madrid Infinite Black et Madrid Brown Leather, cette dernière, comme son nom l’indique, utilisant un bracelet en cuir. Le poids de la smartwatch est de 32 g.

Sur le côté droit de la smartwatch GTR 3 Pro, nous trouvons un bouton et une couronne numérique, dont la fonction pourrait être analogue à celle de l’Apple Watch. Entre les deux se trouve le microphone.

La Amazfit GTR 3 Pro dispose d’un écran AMOLED de 1,45 pouce avec une densité de pixels de 331 ppp (pixels par pouce). Cela signifie que l’affichage devrait être net et vif. Le rapport écran/corps de la montre est de 70,6 %, ce qui est impressionnant pour un dispositif portable. Par exemple, celui de l’Apple Watch Series 6 n’est que de 60 %.

Le Zepp OS de cette smartwatch est doté de plus de 150 modes sportifs intégrés pour le suivi des activités. Elle surveille également votre niveau de stress et vous fournit des statistiques de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’interface est personnalisable avec plus de 150 cadrans de montre et une option pour créer votre propre cadran de montre sera prochainement lancée.

La GTR 3 Pro dispose également de 2,3 Go de stockage pour la musique, d’un haut-parleur et d’une connectivité Wi-Fi. En ce qui concerne la batterie, la GTR 3 Pro utilise une cellule de 450 mAh. Selon Amazfit, cette batterie devrait être bonne pour une utilisation jusqu’à 12 jours sans charge.

Le prix de la Amazfit GTR 3 Pro débute à 199,99 euros. La montre est déjà disponible.

Amazfit GTR 3

La smartwatch GTR 3 non Pro a un design très similaire. Elle utilise un boîtier en aluminium et se décline en deux coloris : Verona Thunder Black et Verona Beige. Cette smartwatch pèse 32 g. Elle possède les mêmes commandes à couronne et boutons que le modèle Pro et fonctionne sous le même Zepp OS avec plus de 150 cadrans et modes de suivi d’activité.

Ce qui est différent sur la Amazfit GTR 3, c’est la taille de son écran, qui est plus petit avec 1,39 pouce. L’écran est toujours un panneau AMOLED, mais avec une résolution inférieure et une densité de pixels de 326 ppp. Le rapport écran/corps de 66 % de la GTR 3 est moins bon que celui de la GTR 3 Pro, mais reste impressionnant.

Mais un écran et une résolution plus petits ont aussi leurs avantages. La Amazfit GTR 3 possède la même batterie de 450 mAh que sa grande sœur Pro, mais elle peut durer jusqu’à 21 jours sur une seule charge. C’est presque le double de la durée de vie de la batterie de la GTR 3 Pro.

Il faut garder à l’esprit que la GTR 3 ne dispose pas de stockage de musique, de haut-parleur ou de connectivité Wi-Fi. L’absence de haut-parleur signifie que cette smartwatch ne prend pas en charge les appels Bluetooth.

Le prix de la Amazfit GTR 3 commence à 149,99 euros et la montre est déjà disponible.

Amazfit GTS 3

La GTS 3 est la troisième nouvelle smartwatch de la gamme. Selon Amazfit, c’est la plus sportive. Elle est dotée d’un grand écran carré et d’un design fin et léger. La GTS 3 ne pèse que 24,4 g. La GTS 3 d’Amazfit est disponible en trois coloris : Zurich Brown, Zurich White et Zurich Black. Elle dispose d’une couronne sur le côté droit de son châssis en aluminium.

L’écran carré de la Amazfit GTS 3 mesure 1,75 pouce. Il s’agit d’une dalle AMOLED haute résolution avec 341 ppp et un rapport écran/corps élevé de 72,4 %.

Tout comme la GTR 3, la GTS 3 est dépourvue de haut-parleur, de connectivité Wi-Fi et de stockage de musique. Elle fonctionne sous le même Zepp OS que les autres modèles, avec plus de 150 modes d’activité sportive, dont 8 s’activent automatiquement.

Pour que la GTS 3 soit aussi fine et légère, Amazfit a dû y intégrer une batterie plus petite – une unité de 250 mAh, pour être exact. Selon Amazfit, cette batterie permet de tenir jusqu’à 12 jours d’utilisation sans recharge.

La Amazfit GTS 3 est disponible à un prix de départ de 149,90 euros.