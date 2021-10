Comment votre iPhone peut vous guider vers vos AirPods Pro perdus ?

Dans le cadre des fonctionnalités améliorées de Localiser, vous pouvez également marquer vos AirPods comme perdus . Non seulement le réseau Localiser d’Apple vous aidera à les retrouver, mais si quelqu’un les trouve et tente de les connecter à l’un de ses appareils Apple, il recevra une notification contenant des instructions pour les rendre à leurs propriétaires légitimes. Vous pouvez choisir d’être averti lorsqu’ils ont été retrouvés.

Auparavant, si vous vouliez localiser vos AirPods égarés, votre iPhone pouvait certainement vous indiquer leur dernier emplacement connu, et même vous fournir des indications sur une carte. Mais lorsqu’il s’agissait de localiser cet écouteur errant, tout ce que vous pouviez faire était de déclencher la fonction « lecture du son » et d’espérer qu’il n’était pas enfoui si profondément entre les coussins du canapé que vous ne pourriez pas l’entendre. Désormais, l’application Localiser vous offre une interface de type radar qui vous guide vers vos écouteurs grâce à un indicateur de proximité à trois niveaux.

Il y a de bonnes nouvelles pour les personnes qui égarent régulièrement leurs AirPods. Grâce à iOS 15 et à une mise à jour du micrologiciel qui a commencé à être diffusée le 6 octobre, votre iPhone peut vous guider jusqu’à un mètre environ de vos véritables écouteurs sans fil égarés . Cette nouvelle fonctionnalité est intégrée à l’application Localiser d’Apple et fonctionne avec les AirPods Pro et AirPods Max, mais pas avec les AirPods ordinaires d’Apple.