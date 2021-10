Google TV devient plus personnel et plus facile à utiliser

Aujourd’hui, Google a annoncé plusieurs nouvelles modifications intéressantes visant à rendre Google TV plus personnel et plus facile à utiliser pour tout le monde à la maison. Il s’agit de profils personnels établis en fonction des contenus télévisés que vous regardez le plus souvent et de cartes à consulter en un clin d’œil en mode Ambiant, avec les résultats des matchs, les actualités, la musique, etc.

L’idée est que chaque personne de votre foyer puisse configurer sa version de Google TV pour offrir une expérience plus personnalisée, facile à utiliser, familière et adaptée à ce qu’elle souhaite voir.

Profils Google TV

Grâce aux profils personnels, analogues à ceux de Netflix, vous verrez une liste de profils à choisir lorsque vous ouvrez Google TV. Ainsi, lorsque vous lancez Google TV avec votre profil, vous verrez des recommandations spécifiques de séries TV et de films ou le populaire « Continuer à regarder » pour les émissions que vous avez regardées, à la place de n’importe qui dans la maison.

Les recommandations, les listes de visionnage et Google Assistant sont tous conçus autour de vous et de votre profil. La société a confirmé que chaque appareil pouvait avoir jusqu’à 12 profils, et oui, cela inclut les profils d’enfants qu’un adulte peut gérer.

De plus, la prochaine fonctionnalité décrite ci-dessous rendra les profils vraiment utiles.

Cartes à consulter en mode Ambiant

Google TV proposera bientôt de nouvelles cartes à consulter en mode Ambiant lorsque vous ne regardez pas une série TV ou un film. Ces cartes à consulter en un clin d’œil contiendront des informations utiles autres que des recommandations d’applications. Vous obtiendrez les derniers résultats des matchs de votre équipe ou de votre sport préféré, la météo, des informations adaptées à vos centres d’intérêt et bien plus encore. Et bien sûr, tout cela sera unique en fonction du profil actif.

Les utilisateurs peuvent faire défiler les cartes et sélectionner des raccourcis à l’écran pour accéder aux photos de leur propre compte Google, aux podcasts ou continuer à écouter de la musique là où ils se sont arrêtés sur un autre appareil. Ainsi, lorsque vous avez fini de regarder un nouvel épisode de votre série préférée et que le téléviseur est inactif, il passe en mode Ambiant et commence à afficher du contenu personnalisé rien que pour vous.

Onglets TV en direct améliorés

Enfin, dans le cadre de ses efforts continus pour s’attaquer aux Roku ou Amazon Fire TV, Google vient de faciliter la diffusion de la télévision en direct de certains des principaux fournisseurs. Les onglets Direct et Pour vous de Google TV affichent désormais une liste plus large d’émissions que vous pouvez regarder instantanément.

L’onglet TV en direct s’intègre désormais davantage à YouTube TV, Sling TV et Philo, ce qui facilite la recherche et l’accès à la télévision en direct en moins de clics — en supposant que vous soyez aux États-Unis.

Pour conclure, Google a confirmé que les profils et les cartes améliorées du mode Ambiant seraient d’abord disponibles sur le Chromecast et les téléviseurs Google TV de Sony et TCL « bientôt », et probablement dans le courant du mois prochain. Les profils sont disponibles dans le monde entier sur n’importe quel téléviseur Google TV, tandis que les cartes de mode Ambiant arrivent d’abord aux États-Unis. En outre, certaines de ces nouvelles fonctionnalités et leur disponibilité peuvent varier selon le fabricant de l’appareil. Cela dit, nous espérons que tous les appareils Google TV bénéficieront de la liste complète des changements.