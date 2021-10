L’iPhone SE 3 sera l’iPhone 5G le moins cher d’Apple

by

Certains fans d’Apple, et certainement de nombreux détracteurs, ont reproché à la gamme de smartphones de la société de la fin de l’année 2021 de ne pas présenter suffisamment de nouveautés pour épater la galerie. Et si l’iPad mini 6 a volé la vedette en termes de changements, il a fini par poser plus de problèmes qu’il n’en vaut la peine pour certains nouveaux propriétaires. Il semble qu’Apple poursuivra l’esprit incrémentiel de l’iPhone 13 jusqu’en 2022, date à laquelle elle dévoilera au printemps le troisième iPhone SE, qui ressemblera comme deux gouttes d’eau au deuxième iPhone SE.

L’iPhone SE a longtemps porté le design plus ancien d’Apple, comme la façon dont le premier iPhone SE arborait une taille et une esthétique d’iPhone 5s de 2013 en 2016. L’iPhone SE 2020, quant à lui, arborait le look quelque peu controversé de l’iPhone 6 de 2014. La conception d’Apple revenant presque à son point de départ, il semble que l’iPhone SE 2022 ne changera pas de vitesse tout de suite.

Néanmoins, Apple dévoilerait au printemps un iPhone SE 3 (2022) remanié, du moins en ce qui concerne le matériel. Si l’écran de 4,7 pouces et le capteur d’empreintes digitales Touch ID en façade ne changeraient pas, les spécifications de l’iPhone SE 3 incluraient éventuellement le puissant processeur Apple A15 qui équipe désormais la série d’iPhone 13.

De plus, il sera accompagné du modem X60 de Qualcomm, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement taïwanaise, ce qui apportera le support du réseau 5G à la série SE pour la première fois.

Si l’iPhone SE 3 est commercialisé avec la norme de connectivité nouvelle génération au même prix de base de 489 euros que son prédécesseur, l’iPhone SE (2020), il deviendra immédiatement l’iPhone 5G le moins cher d’Apple, ce qui serait sans aucun doute souligné par l’équipe marketing du géant de Cupertino.

Un lancement prévu au printemps 2022

Certes, le processeur Apple A15 couplé à un modem Qualcomm X60 5G ne sera plus d’actualité au moment du lancement de l’iPhone SE 3, mais il séduira les potentiels acheteurs en sachant qu’il peut faire tourner tout ce qu’iOS lui envoie pendant au moins les prochaines années. De plus, il pourrait permettre à Apple d’améliorer l’appareil au niveau de la caméra — vous savez, la vidéo cinématique et tout le reste — ajoutant encore plus de valeur à cet iPhone SE 3.

Quant à la date de lancement de l’iPhone SE 3, elle est prévue au printemps 2022, la production pouvant commencer plus tard en décembre. Bien sûr, il y a une crise d’approvisionnement en puces en cours, et cela pourrait repousser les dates d’Apple plus loin que leur calendrier habituel de mars ou avril.