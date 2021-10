Le casque AR Magic Leap 2 arrive en 2022 après avoir levé 500 millions de dollars, mais fera-t-il un flop ?

Magic Leap est de retour avec le casque de réalité augmentée (AR) « Magic Leap 2 », rendu possible par un financement de 500 millions de dollars qui a permis à l’entreprise de réaliser une autre version de sa technologie portable. Il fait suite au dispositif controversé de 2020, qui n’a pas fait une entrée significative sur le marché pour égaler les géants de l’industrie de la réalité augmentée et virtuelle.

La première génération de lunettes AR de Magic Leap a suscité la controverse, d’autant plus que beaucoup s’attendaient à ce qu’elle apporte les nombreuses fonctionnalités du « futur », ce qui n’a pas été à la hauteur de l’énorme médiatisation autour de ces derniers.

Malgré les promesses et les nombreuses offres promotionnelles de l’entreprise, plusieurs commentaires sur le produit ont été pointés du doigt avec consternation, notamment de la part de Palmer Luckey d’Oculus.

@peggyj just revealed #MagicLeap2 on @CNBC—the industry’s smallest and lightest device. Built for enterprise, it is more immersive and comfortable, with the largest FOV, and dimming—a first-to-market innovation enabling use in brightly lit settings. https://t.co/jSPUGd4P9N pic.twitter.com/LVpUX6YfcW —Magic Leap (@magicleap) October 11, 2021

Magic Leap 2 annoncé après une levée de fond de 500 millions de dollars

Magic Leap a annoncé avoir reçu un financement de 500 millions de dollars de la part d’investisseurs pour sa prochaine entreprise pour ses lunettes de réalité augmentée (AR) qui ont été initialement lancées en 2018 dernier. Cette levée de fond serait destinée au développement des Magic Leap 2, un dispositif qui succéderait aux lunettes AR originales de Magic Leap, promettant une meilleure intégration au dispositif technologique.

La société AR promet un meilleur dispositif, quelque chose qui se concentrerait sur l’apport de nouvelles fonctionnalités pour le grand public, et ce serait un dispositif plus léger et plus technique par rapport à sa dernière version. La carrière de Magic Leap dans le domaine de la réalité augmentée n’est pas encore terminée, malgré les nombreux litiges auxquels elle a été confrontée et les épreuves qu’elle a traversées en essayant de lancer sa technologie.

The Verge a déclaré que cela impliquait initialement beaucoup de défis pour l’entreprise, y compris celui de licencier près de 1 000 employés en 2020, et bien sûr, leur appareil ne répondant pas aux attentes qu’elle a mises en place.

Le Magic Leap 2 pour 2022

Le Magic Leap 2 est la dernière sortie de l’entreprise, et il succéderait à la première version de 2018. Il se concentrerait toujours sur une fonctionnalité de réalité augmentée, apportant un meilleur appareil, selon la société. Magic Leap a déclaré que ce dispositif serait les lunettes AR les plus petites et les plus légères du secteur.

La popularité de Magic Leap 2 a enthousiasmé plusieurs fans et utilisateurs avec les lunettes AR, mais elle laisse encore certains sceptiques quant au nouveau dispositif, surtout par rapport à sa précédente version.

La réalité augmentée est un moyen d’intégrer le réel au fictif et le tangible au non tangible. Et si la RA permet de transposer les aspects numériques de la technologie dans des situations ou des cas réels, il s’agit d’une approche différente ou nouvelle de la technologie visuelle, d’autant plus que la RA va au-delà de la réalité virtuelle.

Magic Leap entend changer la donne, notamment avec ses appareils et sa « deuxième chance » pour les secondes lunettes de réalité augmentée qu’elle lancera en 2022.