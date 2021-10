Telegram aurait ajouté 70 millions d’utilisateurs pendant la panne de Facebook et WhatsApp

Six heures pendant lesquelles Facebook, Instagram et WhatsApp n’ont pas fonctionné à l’échelle mondiale ont affecté plus que les clients, mais aussi les trois entreprises et les poches de Zuckerberg. La panne de Facebook, qui a duré plusieurs heures lundi, a peut-être nui à l’entreprise, à son fondateur, à ses actionnaires et à de nombreuses entreprises qui dépendent des services du géant social. Mais pour ses rivaux de la messagerie instantanée, ce fut une très bonne journée.

Le fondateur et directeur général de Telegram, Pavel Durov, a déclaré mardi que son application de messagerie instantanée avait accueilli 70 millions d’utilisateurs lundi, ce qu’il a décrit comme une « augmentation record du nombre d’inscriptions et de l’activité des utilisateurs » pour le service.

« Je suis fier de la façon dont notre équipe a géré cette croissance sans précédent, car Telegram a continué à fonctionner sans problème pour la grande majorité de nos utilisateurs », a écrit Durov sur sa chaîne Telegram. Mais la journée n’a pas été aussi irréprochable.

« Cela dit, certains utilisateurs des Amériques ont pu connaître une vitesse plus lente que d’habitude, car des millions d’utilisateurs de ces continents se sont précipités pour s’inscrire à Telegram en même temps », a-t-il ajouté.

Telegram, qui a récemment dépassé le milliard de téléchargements, comptait 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels au début de cette année. La fanbase de Telegram fait l’éloge de certaines fonctionnalités que WhatsApp a mis beaucoup de temps à mettre en œuvre — ou n’a jamais fait du tout, comme le support multi-appareils, qui est toujours en cours de test par la société.

Signal aussi gagnant

Signal, qui est en concurrence avec Telegram et WhatsApp, a également gagné de nouveaux utilisateurs. Elle a déclaré dans un tweet que « des millions de nouveaux utilisateurs » avaient rejoint l’application.

Ce n’est pas la première fois que Telegram et Signal gagnent du terrain au détriment de leur principal rival. Ces deux applications ont également gagné des millions d’utilisateurs plus tôt cette année, alors que WhatsApp avait du mal à expliquer exactement ce qu’impliquait sa nouvelle politique de confidentialité.

Quant à savoir si toutes ces personnes continueront à utiliser Telegram quotidiennement, seul le temps nous le dira. Facebook sera-t-il très prudent en cas de nouvelle panne ? Certainement, l’entreprise le fera. Quelle est votre application de messagerie préférée ? Si le fiasco de Facebook vous a donné envie d’essayer une nouvelle application de messagerie, prenez le temps de consulter les meilleures alternatives.