Même après le lancement de Windows 11, Windows 10 reste génial pour Microsoft

Mais pour l’instant, il est évident que Microsoft déplace lentement son attention vers Windows 11, surtout si l’on considère les efforts qu’elle a mis dans la refonte du système d’exploitation. « Pour comprendre pleinement la magie de Windows 11, vous devez l’avoir entre les mains. Les superbes graphismes, sons et animations de Windows 11, associés au matériel innovant et magnifique de nos partenaires et de Surface, offrent une expérience sans pareille ».

« Pour les clients qui utilisent un appareil qui n’est pas éligible à Windows 11, Windows 10 est une excellente solution. Windows 10 sera pris en charge jusqu’au 14 octobre 2025 et nous avons précédemment annoncé que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 arrivera très bientôt, continuant ainsi à vous offrir à la fois le support et le choix avec Windows », indique Microsoft.

Windows 11 est enfin disponible pour les appareils éligibles, mais tout le monde ne bénéficiera pas du nouveau système d’exploitation dès le premier jour. Cela s’explique par le fait que Microsoft procède à un déploiement progressif afin de découvrir rapidement les potentiels bugs, et d’éviter qu’ils ne touchent un plus grand nombre d’appareils.