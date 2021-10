Le présumé OnePlus 9RT apparaît sur Geekbench, les spécifications sont révélées

by

Nombreux sont ceux qui savent que OnePlus a entamé un rapprochement actif avec OPPO et des rumeurs indiquent qu’à l’avenir, elle pourrait passer des flagships aux modèles plus abordables. Elle n’abandonnera pas la sortie d’appareils haut de gamme, mais ils peuvent se perdre dans le contexte des solutions premium de OPPO. L’une des étapes de ce changement de priorités naissant pourrait être le refus de sortir le OnePlus 9 T. Et puis la pénurie de puces a exacerbé la situation.

OnePlus, plus tôt cette année, a annoncé qu’elle ne sortirait qu’un seul flagship cette année et a confirmé qu’elle n’annoncerait pas le OnePlus 9T, peut-être en raison de la pénurie de puces.

Cependant, il semble que OnePlus pourrait annoncer le OnePlus 9RT, successeur de son smartphone le moins cher de la série OnePlus 9, sur certains marchés. De précédents rapports ont suggéré que le smartphone fonctionnera sous OxygenOS 12 basé sur Android 12 et sera annoncé le 15 octobre. Avant la sortie de la rumeur, un appareil présumé de OnePlus avec le numéro de modèle MT2110, peut-être le OnePlus 9RT non commercialisé, a surgi sur Geekbench révélant ses spécifications.

Selon le résultat de Geekbench, le OnePlus 9RT sera équipé d’un chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et de 12 Go de RAM. Contrairement au précédent rapport, qui affirmait que le smartphone sera équipé d’un chipset Snapdragon 870, les benchmarks de Geekbench affirment qu’il fonctionnera avec le chipset Snapdragon 888. Le Snapdragon 888 est un processeur octa-core qui dispose d’un processeur à 2,84 GHz, de 3 cœurs à 2,42 GHz et de 4 cœurs à 1,80 GHz. Il est accompagné du GPU Adreno 660.

Outre le chipset, la rumeur veut que le OnePlus 9RT soit doté du même écran AMOLED à taux de rafraîchissement variable de 120 Hz que les derniers fleurons de OnePlus. Il sera également probablement doté de la même batterie d’une capacité de 4 500 mAh et le support de la charge rapide de 65 W. Cependant, les rumeurs suggèrent qu’il sera équipé du capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels comme capteur photo principal.

Une copie du OnePlus 9

En regardant la liste des caractéristiques ci-dessus, il s’avère que le OnePlus 9RT risque de devenir une copie presque complète du OnePlus 9. Pourquoi la société pourrait avoir besoin de sortir un smartphone analogue est une grande question. Peut-être que les sources se trompent dans leurs prédictions, elles doivent donc être traitées avec scepticisme.

OnePlus n’a toujours pas annoncé la date de sortie du smartphone. Mais même si elle le fait, le smartphone devrait rester exclusif aux marchés indien et chinois. Le smartphone ne devrait pas faire ses débuts en France, mais on ne sait jamais avec OnePlus.