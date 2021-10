L’écran ProMotion 120 Hz de l’iPhone 13 Pro tient compte de la vitesse de défilement

De nombreux nouveaux smartphones sont dotés d’écrans qui se rafraîchissent jusqu’à 120 fois par seconde. Vous pouvez imaginer la quantité d’énergie consommée par la batterie pour alimenter une telle fonctionnalité. Certains smartphones Android utilisent des taux de rafraîchissement variables en fonction du contenu qui apparaît à l’écran.

Les applications qui peuvent bénéficier d’un taux de rafraîchissement plus élevé, comme les jeux, se mettront à jour sur l’écran à 120 Hz ; d’autres applications qui ne bénéficient pas d’un taux de rafraîchissement plus rapide, comme les SMS, par exemple, réduiront le taux de rafraîchissement à un nombre beaucoup plus faible. En d’autres termes, le taux de rafraîchissement est basé sur l’application utilisée.

Et lorsque Apple a introduit l’écran ProMotion pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max cette année, elle n’a pas seulement rendu le taux de rafraîchissement variable en fonction de l’app utilisée, elle a ajouté la vitesse du doigt de l’utilisateur sur l’écran comme autre variable utilisée pour déterminer le taux de rafraîchissement appliqué par l’iPhone 13 Pro.

Selon Inc, le taux de rafraîchissement sur l’écran ProMotion tombera à 10 Hz si vous lisez un tweet sur l’écran de l’iPhone 13 Pro. Si vous commencez à faire défiler lentement, le taux de rafraîchissement pourrait passer à 60 Hz. Faites défiler plus rapidement et l’écran se mettra à jour 90 à 120 fois par seconde. Là encore, le taux de rafraîchissement sur les modèles iPhone 13 Pro dépend de la vitesse de votre doigt sur la vitre.

Ainsi, l’écran ProMotion des modèles iPhone 13 Pro ne modifie pas seulement le taux de rafraîchissement en fonction de l’application utilisée, mais aussi en fonction de la façon dont l’application est utilisée. Cela permet à Apple de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur ses derniers modèles « Pro » sans revenir sur la fabuleuse autonomie des modèles d’iPhone 2021 grâce aux batteries de plus grande capacité utilisées.

LTPO, la magie pour un taux de rafraîchissement variable

Le fond de panier LTPO aide également Apple à offrir un taux de rafraîchissement variable. Cette technologie a été créée par Apple et est utilisée sur certains smartphones Android et sur l’Apple Watch. Grâce à LTPO, l’écran ProMotion peut réaliser ce que Greg Joswiak, chef du marketing d’Apple, a déclaré le mois dernier lors de l’événement California Streaming. Joswiak a déclaré que ProMotion « produit des fréquences d’images rapides lorsque vous en avez besoin et préserve l’autonomie de la batterie lorsque vous n’en avez pas besoin ».

Les utilisateurs de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max d’Apple peuvent profiter d’un défilement fluide et d’une animation de jeu vidéo améliorée sans craindre de devoir commencer à chercher une prise de courant pour brancher leur smartphone le soir venu. Grâce à la variable supplémentaire que constitue la mesure de la vitesse du doigt de l’utilisateur, les derniers modèles d’iPhone pourraient bien être les meilleurs pour offrir aux utilisateurs les avantages d’un écran qui se met à jour jusqu’à 120 fois par seconde sans consommer trop de batterie.

Apple a l’habitude de lancer un produit sur ses smartphones les plus haut de gamme, puis de le proposer sur toute la gamme l’année suivante. Si cette tendance se poursuit avec l’écran ProMotion à taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est possible que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max de 2022 puissent apporter le défilement et l’animation plus fluides aux modèles d’iPhone moins chers. Cette possibilité pourrait dépendre de l’autonomie de la batterie qu’Apple accordera à ces deux nouveaux appareils l’année prochaine.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la gamme d’iPhone 14 va être totalement repensée, ce qui signifie qu’à peu près tout est en suspens pour le moment. La seule chose qui nous rassure, ce sont les quatre modèles attendus en 2022 : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.