Samsung transforme les smartphones Galaxy en clés de voiture numériques

Les smartphones Samsung Galaxy peuvent être utilisés comme une clé de voiture numérique ! Cette nouvelle fonctionnalité permet aux propriétaires d’un dispositif Samsung Galaxy de verrouiller, déverrouiller et même démarrer leur voiture plus facilement à l’aide de leur smartphone.

Selon l’article officiel, Samsung rend ses appareils Galaxy encore plus utiles qu’ils ne le sont actuellement. Ceci grâce à l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser leurs smartphones comme des clés de voiture numériques.

Samsung utiliserait la nouvelle technologie révolutionnaire UWB. Cette nouvelle technologie UWB permettrait aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller ou même démarrer leur voiture à l’aide de leur propre smartphone Samsung Galaxy.

Qu’est-ce que la technologie UWB ?

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la technologie UWB, il s’agit d’un protocole de communication sans fil à courte portée qui utilise les ondes radio de base pour fonctionner. Elle est assez analogue au fonctionnement d’une connectivité Bluetooth ou Wi-Fi. Lors du récent événement Samsung Galaxy Unpacked, le fabricant de smartphones a fait de nombreuses annonces, mais il n’a pas encore annoncé la future clé de voiture numérique Samsung.

Cependant, contrairement au Bluetooth ou Wi-Fi, UWB fonctionne en envoyant des ondes radio à une fréquence beaucoup plus élevée. Cela lui permet d’atteindre une connaissance spatiale très précise ainsi que des capacités directionnelles qui permettraient à ces smartphones de comprendre correctement leur propre environnement.

Plus important encore, l’UWB permettrait une entrée passive. Cela signifie que les utilisateurs pourront verrouiller et déverrouiller leur voiture, démarrer le moteur et même ouvrir le camion, ainsi qu’activer d’autres paramètres plus personnalisés grâce à leur smartphone.

La clé numérique peut même être partagée pour les utilisateurs qui prêtent leur voiture à un ami. Les utilisateurs peuvent également fixer une certaine limite de temps pour le fonctionnement de la clé partagée. Cela signifie que les utilisateurs qui prêtent leur voiture pour une journée peuvent simplement fixer la limite de temps à 24 heures seulement.

Votre voiture et votre smartphone sont-ils compatibles ?

Dans un premier temps, la clé numérique propre à Samsung sera disponible en NFC ainsi qu’en UWB avec la voiture électrique de luxe Genesis V60 en Corée du Sud d’ici la fin de 2021. Le fabricant de smartphones a également annoncé que la clé numérique UWB serait compatible avec le Galaxy S21+ ainsi que le Galaxy Ultra, le Note 20 Ultra et même les nouveaux Z Fold 2 et 3.

Pour ceux qui veulent accéder à cette fonctionnalité spécifique, il est important de s’assurer que la voiture et l’appareil sont compatibles, car la fonctionnalité pourrait ne pas être aussi répandue à de nombreux véhicules différents à l’heure actuelle. Un article de GSMArena confirme que la fonctionnalité est actuellement toujours disponible en Corée et pour ceux qui sont en France, il faudra être patient avant que la fonctionnalité soit disponible.