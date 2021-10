by

Samsung devrait vraiment lancer le Galaxy S22 Ultra et non Galaxy Note 22 Ultra

Même si l’arrivée de la série Galaxy S22 de Samsung est prévue dans plusieurs mois, les rumeurs et les fuites ont commencé à faire des vagues sur Twitter et ailleurs. La semaine dernière, les premières images du rendu 3D de la gamme Galaxy S22, comprenant le S22, le S22+ et le Galaxy S22 Ultra, sont apparues sur le Web.

Dans un rapport qui a suivi, une photo de la batterie du S22 a été divulguée, révélant la capacité de la batterie et le fournisseur de la batterie. Au milieu de toutes ces rumeurs et discussions, il y avait également des rumeurs affirmant que Samsung renommerait le Galaxy S22 Ultra en Note 22 Ultra.

La source Chun a suggéré que Samsung continuerait et changerait le nom de la gamme en S22, S22 Pro, et Note 22 Ultra. À l’époque, le changement semblait naturel puisque le S22 Ultra (ou celui nommé Note 22 Ultra) sera doté d’un S Pen. Étant donné que Samsung n’a pas sorti la série Note cette année, le Note 22 Ultra aurait été le successeur spirituel de la série Note 20.

Cependant, maintenant, selon Ice universe — qui a suggéré que le smartphone Galaxy Ultra 2022 pourrait avoir une apparence différente de celle de la rumeur — affirme que Samsung ne nommera pas le smartphone Galaxy Note 22 Ultra. Au lieu de cela, la source affirme que le smartphone sera lancé comme le Galaxy S22 Ultra.

Il ne dit rien du S22 et du S22 Pro.

Galaxy S22 Ultra name is comfirmed 100%

Not Note22 Ultra —Ice universe (@UniverseIce) September 30, 2021

Un smartphone très véloce

Le prochain flagship Ultra est censé être doté d’un écran Super AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Ce sera le premier smartphone de Samsung équipé de la puce Exynos 2200 et du GPU AMD RDNA2. Le smartphone pourrait également être doté d’une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 45 W.

Pourriez-vous craquer pour ce modèle Ultra ?