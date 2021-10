Google Meet commence à tester les légendes traduites en direct

Google a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à sa plateforme de vidéoconférence Meet afin de l’aligner sur des concurrents comme Zoom et Teams de Microsoft. Nous avons récemment vu le géant de Mountain View ajouter deux nouvelles fonctions à Meet qui éclaircissent les flux vidéo des utilisateurs et les avertissent lorsqu’ils provoquent un effet d’écho pendant les appels.

Aujourd’hui, Google a commencé à tester une fonction de traduction des sous-titres en direct dans Meet afin d’aider les utilisateurs du monde entier à se connecter avec davantage de personnes en ligne.

Google a annoncé cette fonctionnalité dans un message officiel récemment publié sur son forum Workspace. Il s’agit essentiellement d’une extension de la fonction de sous-titres en direct existante sur la plateforme, qui ajoute des sous-titres aux vidéos en temps réel. Toutefois, au lieu d’afficher les légendes en anglais uniquement, la nouvelle fonctionnalité les traduit pour les afficher dans différentes langues.

Ainsi, si un utilisateur se connecte avec une personne qui ne parle pas anglais, il peut utiliser la fonction de traduction des sous-titres en direct pour éliminer la barrière de la langue et communiquer facilement. Elle prend actuellement en charge les réunions en anglais traduites en espagnol, français, portugais et allemand.

Vous pouvez regarder le GIF ci-dessous pour vous faire une idée de son fonctionnement.

Encore en version bêta

Il convient de mentionner que la nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible en version bêta pour les utilisateurs de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Teaching and Learning Upgrade Plus.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les administrateurs doivent s’inscrire au programme bêta. Une fois en ligne, la fonction sera disponible dans la page des paramètres des « légendes », où les administrateurs pourront l’activer pour l’utiliser immédiatement dans les réunions. Vous pouvez consulter la page d’assistance de Google pour obtenir plus d’informations sur cette fonctionnalité.