Le Galaxy S22 devrait avoir une batterie plus petite que le Galaxy S21

Même s’il ne sera pas dévoilé avant plusieurs mois, les fuites et les rumeurs concernant le Galaxy S22 de Samsung ont commencé à apparaître sur la toile. La semaine dernière, les premiers rendus 3D du futur flagship du géant sud-coréen sont apparus sur le Web, suggérant que le S22 et le S22+, ne seront pas très différents de la série S21.

Avec les rendus, les rumeurs ont également détaillé les spécifications du Galaxy S22 standard. Les rapports suggèrent que le Galaxy S22 sera plus petit que le S21, avec un écran de 6,06 pouces, et la même chose a été suggérée par la fuite de la capacité de la batterie du Galaxy S22.

Selon un nouveau rapport, le Galaxy S22, qui portera le numéro de modèle SM-S901B, aura une batterie avec une « capacité typique » (souvent le chiffre utilisé dans les publicités) de 3 700 mAh. Il s’agit d’une baisse de 300 mAh par rapport à la capacité de la batterie du Galaxy S21, mais cela pourrait être dû à son châssis globalement plus petit. En comparaison, le Galaxy S21 de l’année dernière avait une capacité typique de 4 000 mAh et une capacité nominale de 3 880 mAh. Associée à un écran plus petit et à une puce Exynos 2200 beaucoup plus économe en énergie, la batterie pourrait avoir les mêmes performances que le Galaxy S21.

En plus de la fuite sur la taille de la batterie, SamMobile rapporte également que Samsung a opté pour le même fournisseur de batterie pour la série Galaxy S22 que pour le Galaxy Note 7. Si vous ne vous en souvenez pas, le Galaxy Note 7 de Samsung a fait des ravages dans le monde entier, car de nombreux modèles ont commencé à exploser.

En fin de compte, Samsung a dû rappeler tous les modèles du smartphone.

Un douloureux passif

Samsung a coupé sa relation avec le fournisseur de la batterie, connu sous le nom d’Amperex Technology Limited (ATL), après le fiasco du Note 7, mais SamMobile rapporte maintenant que ce même fournisseur a « progressivement été ramené dans la chaîne de production ». À tel point que Samsung est prêt à confier le contrat de batterie au même fournisseur pour tous les modèles de la série Galaxy S22.

Toutefois, le rapport note que Samsung utilise la batterie du même fournisseur dans ses smartphones de la série Galaxy A/M, ainsi que dans les wearables Watch et Galaxy Buds. Aucun des appareils depuis le Note 7 n’a signalé de problème, et maintenant Samsung est prête à signer un nouveau contrat au fournisseur pour la gamme S22.

Nous sommes encore loin du lancement du Galaxy S22, qui devrait suivre ses prédécesseurs en arrivant au début de l’année prochaine — probablement en janvier 2022.