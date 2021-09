La gamme Galaxy S22 lancée avec un Galaxy S22, Galaxy S22 Pro et Galaxy Note 22 Ultra ?

La série Galaxy S22 a fait l’objet d’une fuite complète, et il semble que les fans du Galaxy Note obtiennent ce qu’ils ont demandé — un véritable successeur du Galaxy Note 20 Ultra. Maintenant, une nouvelle rumeur implique que Samsung va également mettre à jour son image de marque.

Chun, l’auteur de la fuite sur Twitter, affirme que Samsung discute en interne de la modification de la marque de ses smartphones phares afin de mieux refléter le positionnement de ses prochains appareils et ce qui semble être une série unifiée de Galaxy S et Galaxy Note.

Oops, OnLeaks confirmed the S22 Pro name so I guess I will do the rest:

– S22+ = S22 Pro

– S22 Ultra = Note22 Ultra

Yep, you heard it right. S22 Ultra might actually be called as the Note22 Ultra!

(A bit warning below) pic.twitter.com/ivqDDFat2Q

— Chun (@chunvn8888) September 25, 2021