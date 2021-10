Les OnePlus Buds Z2 se vanteraient d’un système ANC et d’une grande autonomie

Les rendus précédemment divulgués des OnePlus Buds Z2 ont révélé un design familier avec des tiges plus compactes sur chaque écouteur et des embouts en caoutchouc.

L’autonomie de la batterie, apparemment incroyable, complète l’ensemble. Les clients peuvent s’attendre à 7 heures d’écoute avec les écouteurs, et à un total de 38 heures lorsque l’étui de charge est pris en compte. Si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d’un coup de pouce, une charge rapide de 10 minutes vous permettra de bénéficier d’une impressionnante autonomie de 5 heures .

Si tout cela ne suffisait pas, les OnePlus Buds Z2 semblent prêts à prendre en charge la norme Bluetooth 5.2 et la technologie Dolby Atmos. OnePlus aurait également prévu une résistance à l’eau et à la poussière de niveau IP55.

Cette caractéristique devrait faire de ces écouteurs l’un des moins chers du marché avec l’annulation active du bruit. Ils sont également susceptibles d’être un rival direct des écouteurs Nothing Ear 1 , Nothing étant la marque fondée par le cofondateur de OnePlus, Carl Pei.

Deux mois après avoir lancé les écouteurs sans fil Buds Pro et douze mois après avoir dévoilé les Buds Z plus abordables, OnePlus travaille sur une nouvelle paire d’écouteurs qui ont été détaillés dans une nouvelle fuite.