Peak Design lance un système de fixation mobile à temps pour l’iPhone 13

La collection Peak Design Mobile comprend un support pour voiture, un support pour une barre de moto, un support pour une potence de moto, un support pour vélo à l’avant, un support universel pour barre et un support mural. Vous trouverez également un kit de création, un trépied mobile, un porte-monnaie mobile et un support de recharge sans fil, dès le lancement.

En fin de semaine dernière, Peak Design a publié son écosystème mobile complet d’accessoires magnétiques et de protection, coordonné avec le lancement de l’iPhone 13 . Cette collection a fait l’objet d’un Kickstarter en décembre 2020 et a été mise à disposition pour la première fois aujourd’hui. La ligne mobile commence par le « Everyday Case », disponible pour les iPhone 11, 12, 13, et Galaxy S21 de Samsung.

Les systèmes de fixation magnétique comme MagSafe sont incroyables, mais ils ne sont pas toujours sûrs. C’est pourquoi Peak Design lance sa nouvelle gamme de produits qui vous permettent de fixer rapidement et en toute sécurité votre smartphone sur un tableau de bord de voiture, un vélo, un mur et d’autres surfaces.