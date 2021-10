Le démontage de l’iPhone 13 révèle les modifications apportées pour réduire la taille de l’encoche Face ID

Plus tôt ce mois-ci, Apple a lancé sa série d’iPhone 13 tant attendue lors de son événement California Streaming. Bien que la société ait réduit la taille de l’encoche Face ID cette année, plusieurs consommateurs, comme prévu, se sont encore moqués de la dernière série d’iPhone pour sa ressemblance avec la série d’iPhone 12. Cependant, un récent démontage iFixit de l’iPhone 13 Pro Max révèle qu’Apple a apporté plusieurs changements mineurs, mais significatifs aux nouveaux modèles.

Outre des batteries plus grandes, l’iPhone 13 Pro apporte de nombreux changements au niveau des composants. Cependant, selon iFixit, les nouveaux modèles sont plus difficiles à réparer que les modèles de la génération précédente. L’iPhone 12 Pro Max, l’année dernière, a obtenu un score de réparabilité de 6 sur 10 d’iFixit. L’iPhone 13 Pro Max, quant à lui, a obtenu 5 sur 10 pour la réparabilité.

Le rapport de démontage d’iFixit mentionne en outre les changements qui ont permis à Apple de réduire la taille de l’encoche Face ID cette année. Ainsi, selon le rapport, Apple a combiné le projecteur de points et les capteurs d’illumination du système Face ID en un seul module. De plus, la société a déplacé l’écouteur de l’appareil vers le haut, ce qui a donné lieu à une encoche plus petite.

Un autre changement notable à l’intérieur de l’iPhone 13 Pro Max comprend un moteur Taptic plus petit que celui de l’iPhone 12 Pro Max. Cependant, comme le note iFixit, si le moteur est devenu plus petit, il est désormais plus volumineux avec un poids de 6,3 g. C’est nettement plus que le moteur de 4,8 g de l’iPhone 12 Pro Max.

Pour en venir à l’écran, selon le rapport, Apple utilise une nouvelle version de panneaux OLED pour produire les modèles d’iPhone 13. Ce nouveau panneau intégrerait les couches tactiles et OLED d’un écran, ce qui, à son tour, réduit le coût, l’épaisseur et la quantité de matériaux pour l’écran.

De réelles modifications

Toutefois, il convient de mentionner que si votre iPhone 13 Pro ou Pro Max doit un jour être remplacé par un écran, Face ID ne fonctionnera plus. De plus, le démontage de l’iPhone 13 standard révèle que si vous endommagez d’une manière ou d’une autre le haut-parleur de l’écouteur de l’appareil, un technicien devra retirer l’ensemble de la carte logique pour le réparer.

Donc, dans l’ensemble, bien que la série d’iPhone 13 ressemble aux modèles de la génération précédente, ils contiennent beaucoup de nouveautés. Les nouveaux iPhone 13 Pro et Pro Max sont équipés d’écrans ProMotion à 120 Hz et de meilleures caméras.