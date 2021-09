Le prochain événement de Google devrait avoir lieu le 5 octobre, mais pas pour le Pixel 6

Ce n’est un secret pour personne que Google est sur le point de présenter du nouveau matériel — les attentes sont élevées pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Eh bien, non seulement Google a ces nouveaux Pixel à venir, mais nous le voyons souvent annoncer toutes sortes d’autres produits et logiciels lors de ses événements Made by Google.

En effet, étant donné que l’événement de lancement de la série iPhone 13 d’Apple est terminé, tous les yeux sont tournés vers la série Pixel 6, qui sera probablement dévoilée le mois prochain. Google a apparemment un événement prévu pour le 5 octobre, mais il semble qu’il soit destiné aux produits Nest, Travel et Map.

Tout d’abord, nous ne savons pas s’il s’agira de l’événement Made by Google à part entière auquel nous assistons habituellement. Après tout, il est question du Nest, de Maps et de Travel, mais rien sur les nouveaux téléphones Pixel. Google prévoit peut-être de présenter de nouveaux haut-parleurs et appareils domestiques intelligents, ainsi que des ajouts et des améliorations à Google Maps et Google Travel/Flight.

Cette information provient de Mishaal Rahman de XDA Developers, qui a été assez rapide pour prendre des captures d’écran d’un article CNET maintenant supprimé qui parlait de l’événement. Nous pouvons tirer quelques enseignements du corps de l’article. Il semble que Google annoncera de nouvelles enceintes connectées et des dispositifs de sécurité le 5 octobre et nous pourrions également entendre parler des changements à venir pour Google Maps et Google Flights.

L’article indique clairement que les Pixel 6 et 6 Pro ne sont pas au programme de l’événement. La plupart des rapports à ce jour ont rapporté que les smartphones seront annoncés le 19 octobre. On pensait que les smartphones seraient mis en vente le 28 octobre, mais certains extraits de code dans l’application Google Camera indiquent que les smartphones seront commercialisés le 27 octobre.

The release_date string is empty on my other Pixel phones. Seems like Google wants to really push users to update to some new version of GCam they’re releasing on the day the Pixel 6 series releases. And if this is correct, then that release date is October 27th. —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2021

Le lancement du Pixel 6 le 19 octobre ?

Google a déjà montré à quoi ressemblent les smartphones et a également confirmé qu’elle a fabriqué une nouvelle puce pour les appareils. La société a également révélé que les smartphones ont des modules de caméra plus grands que leurs prédécesseurs, et selon les rumeurs, le modèle standard a une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels, et le Pro ajoutant également un capteur téléobjectif de 48 mégapixels.

Google pourrait également annoncer son premier smartphone pliable lors de l’événement de lancement du Pixel 6.