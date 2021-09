La nouvelle souris de Microsoft a une coque composée de 20 % de plastique océanique recyclé

Microsoft a annoncé un nouveau périphérique axé sur le développement durable, la souris Ocean Plastic Mouse. Annoncée lors de son événement annuel Surface, la souris est composée de 20 % de plastique océanique recyclé, ce qui en fait une contribution innovante à l’objectif ultime d’un avenir durable.

Alors, comment est-elle assemblée ? Eh bien, la souris Microsoft Ocean Plastic Mouse est fabriquée à partir de déchets plastiques récupérés dans diverses voies navigables. Le plastique est ensuite nettoyé et transformé en granulés de résine plastique recyclables. Au cours du processus de développement des matériaux, ces granulés recyclés sont mélangés pour produire la coque de la souris.

L’emballage de la souris est également composé à 100 % de matériaux recyclables. Il n’y a absolument aucun plastique dans la fabrication de la petite boîte dans laquelle la souris est enfermée. Au contraire, elle est entièrement fabriquée à partir de fibres de bois et de canne à sucre recyclables.

Dans le but de réduire le gaspillage des appareils, Microsoft propose également un programme gratuit de retour par la poste qui vous permet d’envoyer votre ancienne souris pour qu’elle soit recyclée par les partenaires contractuels de la société. Cette offre n’est actuellement disponible que sur certains marchés.

La souris Ocean Plastic Mouse est une souris sans fil qui peut se connecter en Bluetooth. Selon l’une des affirmations de la société, sa batterie peut durer jusqu’à 12 mois avec une seule pile alcaline AA (incluse et préinstallée dans la souris), bien que la durée de vie exacte de la batterie dépende en fin de compte de l’utilisateur et des conditions du PC.

Une souris à petit prix

Microsoft promet également des boutons de clic gauche/droite faciles et réactifs, des capteurs de suivi rapides et une navigation précise. La souris comporte une molette de défilement intégrée pour vous aider à naviguer verticalement sur vos pages Web. Elle est également dotée de trois boutons personnalisables et de la technologie Swift Pair pour un couplage facile entre le périphérique et votre ordinateur.

La nouvelle version de Microsoft est compatible avec les appareils fonctionnant sous Windows 11 Home/Pro ou Windows 10/8,1. Bien entendu, l’appareil doit prendre en charge la norme Bluetooth 4.0 ou une version plus récente. La fonction de personnalisation des boutons mentionnée précédemment n’est disponible qu’à l’aide du logiciel Centre Souris et Claviers qui doit être téléchargé. Les appareils fonctionnant sous Windows 10/11 en mode S ne seront pas en mesure de supporter la personnalisation.

La souris Ocean Plastic Mouse coûte 27,99 euros, est assortie d’une garantie limitée d’un an et est disponible en précommande dès aujourd’hui. La sortie est prévue pour le 5 octobre en France.