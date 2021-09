Des références au MacBook Pro M1X trouvées dans la dernière bêta de macOS Monterey

by

by

Le très attendu MacBook Pro M1X d’Apple ne semble pas si loin que cela, car des références à certains modèles de MacBook non commercialisés ont été trouvées dans la dernière bêta de macOS Monterey. La dernière bêta de macOS Monterey est accompagnée de deux nouvelles listes de résolutions d’affichage pour l’application « Informations système », qui sont probablement les prochains modèles de MacBook Pro M1X de 14 et 16 pouces.

Les deux nouvelles résolutions listées sont 3 024 x 1 964 pixels et 3 456 x 2 234 pixels. Actuellement, Apple ne fabrique pas de Mac avec un écran Retina intégré basé sur ces résolutions. Le MacBook Pro M1 de 13 pouces vendu par Apple a une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, alors que la variante Intel de 16 pouces a un écran de 3 072 x 1 920 pixels. Cela suggère que non seulement les MacBook auront un écran plus grand, mais qu’ils contiendront également davantage de pixels, ce qui les rapprochera d’un écran 4K.

Sur la base de ces chiffres, 9to5Mac suggère que la densité de pixels par pouce passera de 227 ppp à 257 ppp.

Outre la liste des résolutions des MacBook et Mac, l’application « Informations système » inclut également les résolutions d’affichage prises en charge par le système d’exploitation, et pas seulement pour les écrans Apple. Une chose intéressante à noter ici est que ces deux nouvelles résolutions ont été marquées « Retina », ce qui n’est le cas que pour les écrans officiels des Mac ou MacBook d’Apple, ce qui suggère que celles-ci sont pour des Mac ou MacBook non commercialisés. Autrement dit, ces nouvelles résolutions sont destinées aux prochains modèles MacBook Pro M1X.

Clairement de meilleurs écrans

Le MacBook Pro M1X (2021) serait livré avec un écran Mini LED plus grand de 14 ou 16 pouces en fonction du modèle. Ils apporteront un nouveau design à la gamme MacBook Pro, et ramèneront les ports d’entrée/sortie, tels que la fente pour carte SD et le port HDMI.

Ils seront dotés de la fonction de chargement magnétique MagSafe et se débarrasseront de la Touch Bar. Les nouveaux modèles devraient arriver dans les prochaines semaines.