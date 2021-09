Le Surface Slim Pen 2, avec moteur haptique intégré, est dévoilé

Microsoft vient de révéler un tout nouveau stylet appelé Surface Slim Pen 2, qui vise à rendre l’écriture et le dessin plus réalistes. Ce dispositif a été spécifiquement conçu pour la collection d’appareils Surface de Microsoft, et fonctionne avec la plupart des appareils Surface. La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.0, et les boutons comprennent un bouton latéral et un bouton supérieur avec une fonction gomme.

Le nouveau Surface Slim Pen 2 de Microsoft fonctionne avec 4 096 niveaux de pression et le Zero force inking à Microsoft. Le stylet sera commercialisé en un seul coloris — plastique noir mat. Les améliorations par rapport au précédent modèle comprennent un « design amélioré » et une pointe de stylet plus pointue, de meilleures « performances » et un retour haptique.

Il y aura un retour haptique avec ce dispositif, à condition que vous utilisiez la Surface Pro 8 ou un Surface Laptop Studio avec Windows 11. Cet appareil est également compatible (sans le retour haptique donc) avec une grande variété d’appareils Surface et d’appareils non Surface qui prennent en charge le protocole Microsoft Pen (MPP) — Surface Laptop Studio, Surface Pro 3 à Pro 8, Surface Pro X, Surface Duo à Duo 2, Surface Go 1 à 3, Surface Hub 2S, Surface Laptop 1 à 4, Surface Studio 1, 2 et Surface Book 1 à 3.

Microsoft affirme que la technologie haptique est étendue à plusieurs applications, et a présenté le stylet utilisé dans Adobe Photoshop. L’artiste qui l’a présenté a affirmé que son extrémité plus pointue le rendait plus facile à utiliser et plus réactif.

En outre, cette fonctionnalité matérielle peut envoyer des signaux tactiles lorsque vous utilisez des gestes dans les applications prises en charge. Dans Microsoft Word, par exemple, vous ressentirez une vibration lorsque vous griffonnerez un mot pour le supprimer, ou entourerez un texte pour le sélectionner ou le mettre en évidence. Nous verrons bien si cette fonctionnalité est adoptée à grande échelle, mais quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée, surtout du point de vue de l’accessibilité.

Disponible dès le 21 octobre

Une batterie rechargeable au lithium-ion se trouve à l’intérieur du Surface Slim Pen 2, avec ce que Microsoft décrit comme jusqu’à 15 heures d’utilisation traditionnelle. Ce stylet « se range en toute sécurité et se recharge avec votre appareil » s’il est rangé avec le Surface Type Cover. Il se fixe aussi magnétiquement au Surface Laptop Studio et à l’étui de recharge du Surface Duo 2 Pen.

Ce stylet pèse 13 g et ses dimensions sont de 136,8 x 11,3 x 6,3 mm. Le nouveau Surface Slim Pen 2 sera disponible le 21 octobre en France, à partir de 129,99 €.