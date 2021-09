Samsung commence à produire en masse des écrans OLED 90 Hz pour les ordinateurs portables

by

Pour ceux qui ne font pas partie du monde du jeu vidéo, 60 Hz est le taux de rafraîchissement par défaut des ordinateurs portables. Avec l’annonce des nouveaux panneaux OLED 90 Hz de 14 pouces de Samsung Display, nous pourrions enfin voir le 90 Hz s’imposer comme une nouvelle norme.

Samsung expédie déjà ces panneaux 90 Hz dans les ordinateurs portables de ASUS qui ne sont pas destinés aux jeux vidéo, comme le ZenBook 14 et le VivoBook Pro 14. Il ne s’agit pas non plus des ordinateurs portables les plus chers du monde, ce qui devrait donner une idée de la portée de cette technologie d’affichage.

« La dalle OLED à 90 Hz offre plus d’options aux consommateurs qui cherchent à profiter de contenus performants sur leurs ordinateurs portables », a déclaré Samsung Display. « Avec nos OLED innovants, nous continuons à être les pionniers et les leaders du marché des technologies d’affichage qui offrent une qualité d’image supérieure »

Samsung Display n’a pas hésité non plus à reconnaître l’avantage inhérent des panneaux OLED par rapport aux écrans LCD traditionnels. La société affirme que ses panneaux OLED à 90 Hz présentent une amélioration de 10 % de la longueur du flou par rapport à un panneau LCD 120 Hz en lecture vidéo. Les animations sont donc plus fluides, quoi que vous fassiez.

Samsung Display fournit déjà des panneaux pour un grand nombre des ordinateurs portables OLED haut de gamme les plus populaires, notamment le Dell XPS 15, le HP Spectre x360 et le Lenovo ThinkPad X1 Extreme. Il s’agit d’ordinateurs portables orientés vers la création de contenu et les professionnels, bien qu’ils aient souvent des performances graphiques impressionnantes sous le capot également. Cependant, le taux de rafraîchissement de 60 Hz a toujours signifié qu’ils ne pouvaient pas être utilisés comme ordinateurs portables de jeu.

Une production en série

Bien sûr, l’annonce de Samsung Display est que ses écrans de 14 pouces vont être produits en série. Les options de 16 pouces semblent être en préparation, selon Samsung, mais elles ne sont pas encore produites en série.

Pour l’instant, Asus a annoncé que le ZenBook 14 et le Vivobook Pro 14 seront équipés des nouveaux panneaux OLED à 90 Hz, qui seront les premiers à être disponibles à la vente. Pendant ce temps, Lenovo a récemment annoncé le Yoga Slim Carbon également avec un panneau OLED à 90 Hz. Au fur et à mesure du déploiement, vous pouvez vous attendre à voir d’autres modèles et fabricants d’ordinateurs portables se joindre à la fête.