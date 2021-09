OPPO présente le nouveau ColorOS 12 suite à la fusion avec OnePlus

À l’approche de la sortie officielle de la version stable d’Android 12, qui devrait avoir lieu début octobre, les fabricants de smartphones préparent leurs nouveaux habillages logiciels pour accompagner la dernière version d’Android. Après Samsung qui a récemment déployé la version bêta de One UI 4, OPPO a dévoilé la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 12 la semaine dernière.

En effet, OPPO a annoncé ColorOS 12, la dernière version de son système d’exploitation basé sur Android. La mise à jour arrivera sur les smartphones OnePlus ainsi que sur les propres smartphones de OPPO en Chine, où OnePlus utilise ColorOS depuis le début de l’année. OnePlus a récemment annoncé qu’elle allait combiner la base de code de OxygenOS avec ColorOS en raison de la fusion de plusieurs opérations entre les deux sociétés.

ColorOS 12 ne semble pas extrêmement différente de la version qu’elle remplace, mais elle utilise davantage les couleurs contrastées et l’espace blanc, avec une densité d’informations plus faible sur de nombreux écrans. Les icônes ont été subtilement redessinées pour mieux exploiter la profondeur et la texture. OPPO précise avoir amélioré plus de 300 animations dans l’ensemble de l’interface utilisateur tout en utilisant un moteur d’IA pour réduire le décalage et le bégaiement.

En outre, vous pouvez ajouter les widgets à l’écran d’accueil ou à la barre latérale gauche pour que votre appareil OPPO ressemble à iOS 15. En dehors de tous les changements de conception, OPPO a annoncé que ColorOS 12 prend en charge un tout nouveau système de conception responsive. Cela signifie que l’OS peut s’adapter à différentes tailles d’écran (qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’une smart TV ou même d’une smartwatch), grâce à une disposition en grille. Cela permettra aux utilisateurs d’obtenir une expérience cohérente et fluide sur tous les appareils.

Voici le Omoji

ColorOS 12 est basé sur Android 12 et adopte ses outils de confidentialité améliorés, comme l’ajout d’une notification dans la barre d’état lorsque les applications activent la caméra ou le microphone. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, OPPO ajoute la possibilité de faire fonctionner ses smartphones par un ordinateur portable Windows 10 ou 11, plus d’outils dans la barre latérale qui peut être glissée depuis le bord de l’écran, et une fonctionnalité d’avatar 3D étrangement familière appelée…. Omoji.

OPPO a utilisé un algorithme de capture de visage qui utilise 20 000 marqueurs uniques pour aider les utilisateurs à créer leur Omoji, qui prend en charge jusqu’à 50 expressions faciales et des mouvements musculaires précis. Tout comme les Memoji d’Apple, vous pouvez personnaliser l’apparence de votre avatar. Vous pouvez ajuster les cheveux, la peau, la tête, les yeux et les sourcils, le nez, la bouche, les oreilles et les accessoires pour construire votre personnage. Si tout cela est formidable, ce qui est encore mieux, c’est que l’Omoji fonctionnera avec des applications tierces, notamment des applications de vidéoconférence comme Zoom, WeChat, QQ, etc.

Fenêtre flottante

L’une des principales fonctionnalités introduites dans MIUI 12 l’année dernière était la fenêtre flottante. Elle vous permet de créer une mini-fenêtre pour n’importe quelle application tout en travaillant sur d’autres apps pour améliorer l’expérience multitâche. Eh bien, OPPO a ajouté une fonctionnalité analogue de fenêtre flottante appelée FlexDrop dans ColorOS 12. Vous pouvez glisser vers le haut sur n’importe quelle app et la faire glisser vers le haut de l’écran pour activer ce mode.

L’app se transformera alors en une mini-fenêtre flottante et se situera dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez appuyer sur la mini-fenêtre à tout moment pour utiliser l’application, la redimensionner à votre convenance et la développer lorsque vous devez y revenir. Jetez un coup d’œil au GIF ci-dessous pour voir cette fonctionnalité en action :

ColorOS 12 sera d’abord disponible sur une nouvelle « Photographer Edition » de l’excellent smartphone phare Find X3 Pro de OPPO. En octobre, il y aura une bêta publique limitée en Chine pour la série Find X3 et la série OnePlus 9, s’étendant aux modèles antérieurs en novembre et décembre. Dans l’ensemble, OPPO affirme que plus de 110 modèles de smartphones et 150 millions d’utilisateurs dans le monde pourront passer à ColorOS 12.

Donc oui, ColorOS 12 basée sur Android 12 semble être une mise à niveau riche en fonctionnalités par rapport à la précédente surcouche. Elle apporte quelques fonctionnalités assez utiles, même si elles sont des clones de fonctionnalités existantes de Xiaomi ou Apple. Êtes-vous impatient d’utiliser ColorOS 12 sur votre smartphone ?