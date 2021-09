Tim Cook affirme qu'Apple prend des mesures contre les fuites ... dans une note en fuite

Il semblerait que nous avons sous les yeux un mémo d’Apple qui prétend aborder la question des fuites d’informations. Plus tôt cette année, nous avons vu comment le géant de Cupertino a commencé à s’en prendre aux auteurs de fuites qui font ce qu’ils font le mieux. La société a demandé à ses avocats d’envoyer des avertissements aux auteurs de fuites afin qu’ils ne divulguent pas d’informations sur des projets non publiés.

Cependant, ce ne sont pas les seules informations qui font l’objet de fuites, puisque nous avons récemment appris qu’Apple allait modifier sa politique COVID-19 pour exiger de ses employés qu’ils se soumettent à des tests fréquents.

Comme le rapporte The Verge, la dernière fuite contient un mémo dans lequel Tim Cook dit aux employés d’Apple ce qu’il pense de ceux qui font fuir des informations importantes. Autrement dit, Apple souhaite intensifier une fois de plus ses efforts pour sévir contre les fuites et les employés qui en sont responsables.

Selon la dernière fuite, le PDG d’Apple, Tim Cook, a envoyé un e-mail aux employés de l’entreprise mardi soir. Cet e-mail a été envoyé pour répondre à la frustration causée par les dernières informations révélées sur la réunion mondiale des employés de l’entreprise vendredi. Il a également déclaré que l’entreprise tente d’identifier les personnes qui ont divulgué ces informations, et il a également profité de cette occasion pour exprimer que « les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place » chez Apple.

Voici ce que dit l’e-mail de Tim Cook :

Chère équipe, J’ai été ravi de vous rencontrer lors de la réunion mondiale des employés vendredi. Il y avait beaucoup de choses à célébrer, de notre remarquable gamme de nouveaux produits à notre travail axé sur les valeurs concernant le changement climatique, l’équité raciale et la vie privée. Ce fut une bonne occasion de réfléchir à nos nombreuses réalisations et de discuter de ce qui vous préoccupe. Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leur frustration de voir le contenu de la réunion divulgué aux journalistes. Cela survient après un lancement de produit au cours duquel la plupart des détails de nos annonces ont également été divulgués à la presse. Je veux que vous sachiez que je partage votre frustration. Ces occasions de se connecter en tant qu’équipe sont vraiment importantes. Mais elles ne fonctionnent que si nous pouvons être sûrs que le contenu restera au sein d’Apple. Je tiens à vous rassurer : nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier les auteurs des fuites. Comme vous le savez, nous ne tolérons pas la divulgation d’informations confidentielles, qu’il s’agisse de la propriété intellectuelle d’un produit ou des détails d’une réunion confidentielle. Nous savons que les auteurs des fuites constituent un petit nombre de personnes. Nous savons également que les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place ici. En regardant vers l’avenir, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour faire de nos produits une réalité et pour tout ce que vous ferez pour les mettre entre les mains des clients. Hier, nous avons lancé iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8, et vendredi marque le moment où nous partageons certains de nos incroyables nouveaux produits avec le monde entier. Il n’y a rien de mieux que cela. Nous continuerons à mesurer nos contributions dans les vies que nous changeons, les connexions que nous favorisons et le travail que nous faisons pour laisser un monde meilleur. Merci, Tim

Une bataille perdue d’avance ?

J’espère que ce mémo ne nous empêchera pas de recevoir d’autres fuites à l’avenir, même si le dernier événement Apple a prouvé qu’il ne faut pas toujours croire ce que disent les fuites. En d’autres termes, n’oubliez pas de prendre chaque information non officielle avec des pincettes.

Reste à savoir si l’entreprise parviendra à ses fins ou non cette fois-ci.