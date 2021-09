Apple interdit le jeu Fortnite de l’App Store pour ce qui pourrait être une procédure d’appel de 5 ans

Comme beaucoup d’entre vous le savent probablement, Epic Games s’est battu avec Apple dans un procès qui a récemment fait l’objet d’un jugement, concluant que l’App Store n’était pas un monopole, mais qu’Apple devait autoriser les liens vers des systèmes de paiement alternatifs pour les applications. Epic a ensuite fait appel de la décision et Apple a désormais interdit le jeu Fortnite sur l’App Store jusqu’à la fin de la procédure d’appel, ce qui pourrait prendre 5 ans, rapporte le New York Post.

Si vous avez souhaité qu’après la conclusion du procès le jeu Fornite revienne sur iOS et l’App Store, malheureusement, cela n’arrivera pas. Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a publié sur Twitter la lettre que la société a reçue du géant de Cupertino. La lettre indique qu’Apple ne réexaminera pas d’autres demandes de réintégration du compte de développeur du fabricant de jeux jusqu’à ce que le jugement du tribunal devienne définitif et non susceptible d’appel. Et cette procédure pourrait signifier jusqu’à 5 ans sans Fortnite sur iOS.

Tim Sweeney a déclaré qu’à partir de maintenant, le jeu Fornite va être mis sur liste noire de l’App Store pour un processus qui pourrait prendre 5 ans. Il a également souligné qu’auparavant, Apple a affirmé qu’une fois que les développeurs de Fornite commenceront à jouer selon les règles comme tout le monde, le géant de Cupertino accueillera le jeu Fortnite. Il a ensuite déclaré qu’Apple avait menti, car Epic a accepté de jouer selon les règles.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

—Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021