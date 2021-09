La production du Galaxy S21 FE aurait mal démarré avec seulement 10 000 unités

Étant donné que de plus en plus de personnes achèteront probablement un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Flip 3 en raison de l’absence d’un Galaxy Note 21 cette année, Samsung se retrouve avec un écart assez important entre les fleurons de la série Galaxy S en 2021 et 2022.

Ce vide aurait été partiellement comblé par un modèle « Fan Edition », mais cette stratégie pourrait ne pas être payante, du moins si l’on se base sur la façon dont les choses commencent. Bien qu’il ne soit pas terriblement en retard, le Galaxy S21 FE pourrait avoir une disponibilité limitée si l’on en croit les chiffres rapportés par les chaînes de production.

Les rumeurs qui ont entouré le Galaxy S21 FE au cours des derniers mois étaient de mauvais augure. La pénurie mondiale de puces a repoussé son calendrier de production plus tard que prévu, et cette même situation a laissé entendre que Samsung devrait partager le smartphone entre les puces Snapdragon 888 et Exynos 2100 une fois de plus. La production aurait commencé pour de bon, et le smartphone ne serait plus qu’à quelques semaines de son lancement, mais même dans ce cas, l’atmosphère qui l’entoure ne semble pas avoir changé.

Selon l’informateur Max Jambor, Samsung n’a produit que 10 000 unités du Galaxy S21 FE ce mois-ci. C’est un chiffre extrêmement bas pour un produit qui va être lancé le mois prochain. Ce chiffre pourrait encore changer dans les semaines à venir, à mesure que Samsung augmente sa production, mais cela ne témoigne pas de la confiance de l’entreprise dans le produit.

Samsung didn’t really produce a lot units of the S21 FE (R9) this month. Roughly 10,000 units only. Considering the launch is happening a month from now it is not really thaaaaaaat much—but this COULD change by later this week or next week.

—Max Jambor (@MaxJmb) September 21, 2021