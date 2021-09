La fuite de la Surface Go 3 confirme une mise à niveau importante du processeur

Le grand événement Surface de Microsoft arrive à grands pas, et des produits comme les successeurs du Surface Book et du Surface Duo retiennent l’attention de la majorité des gens. Bien sûr, il y a d’autres produits dans la gamme Surface, comme la Surface Pro 8 qui, il est vrai, s’annonce comme une mise à niveau significative. D’autre part, la nouvelle Surface Go 3 pourrait encore décevoir par rapport à son prédécesseur, bien qu’il y ait au moins une spécification qui pourrait la rendre intéressante pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur mini tablette.

La Surface Go a toujours été la petite sœur de la gamme Surface, du moins jusqu’à ce que le Surface Duo entre en scène. C’était le plus petit ordinateur Surface et il possédait également le matériel le moins puissant et le moins récent, mais cela n’avait peut-être pas d’importance pour son public cible.

La Surface Go 3 de cette année pourrait poursuivre cette tradition, mais fait au moins un pas en avant très important dans au moins une de ses configurations.

@_snoopytech_ sur Twitter partage la fiche technique de l’une des variantes de la Surface Go 3, plus précisément celle qui utilise un processeur Intel Core i3. Bien qu’il ne s’agisse pas de la 11e génération la plus récente, le Core i3-10100Y est au moins de cette année plutôt que le Core m3 de 2018 utilisé dans le Surface Go 2 de l’année dernière. Le saut d’architecture seul du Core m3 au Core i3 est un saut significatif, encore plus les améliorations de performance brute.

Cette configuration de la Surface Go 3 est notée comme étant livrée avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une connectivité LTE. Malheureusement pour ceux qui espèrent une évolution de la gamme de produits, il s’agit très probablement du modèle haut de gamme du Surface Go 3. L’informateur note que le modèle de base utilise en fait un processeur Intel Pentium « Gold » 4425Y avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Il s’agira du modèle haut de gamme

Le prix est toujours un point d’interrogation, mais il est probable que le Surface Go 3 commencera toujours à 459 euros. La fuite a révélé des prix en provenance de Thaïlande, ce qui donne un point de départ de 380 € pour 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Pour un SSD de 128 Go, il faut compter 520 € pour 4 Go de RAM et 575 € pour 8 Go de RAM. Bien sûr, les prix de la Thaïlande n’indiquent pas ce que seront les prix dans le reste du monde.

En dehors de cette mise à niveau du processeur, la Surface Go 3 ne devrait pas subir d’autres changements majeurs par rapport à sa prédécesseure. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration, surtout en ce qui concerne le vieillissant design de l’appareil. Espérons que Microsoft ait quelque chose dans ce sens pour surprendre les fans de la gamme Surface Go ce soir.