Google Meet éclaircira automatiquement votre vidéo pendant les appels

Bien que cette fonctionnalité permette à Google Meet de fournir une vidéo de meilleure qualité dans les environnements sous-exposés, il est important de noter que son activation peut ralentir votre appareil . Vous pouvez donc désactiver cette fonction si vous souhaitez que les autres applications de votre appareil fonctionnent plus rapidement. Vous pouvez consulter cette page d’assistance pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Je voulais tester la fonctionnalité et vérifier si elle fonctionne réellement ou non. Néanmoins, je ne l’ai pas trouvé sur la version Web au moment de la rédaction de cet article. Même si nous ne l’avons pas trouvée sur le Web, l’option de réglage de la lumière vidéo était disponible sur l’iPhone, sous l’onglet des paramètres vidéo.

Une fois en ligne, la fonctionnalité sera disponible avant ou pendant un appel vidéo sur Google Meet. Avant de commencer une réunion, vous pouvez appuyer sur l’option « Plus » (bouton à trois points) et aller dans les paramètres. Dans l’onglet vidéo, vous trouverez un nouveau bouton à bascule pour « Ajuster l’éclairage de la vidéo ». Activez-la pour activer la fonction dans Google Meet sur le Web.

En outre, pour activer la fonctionnalité, vous aurez besoin d’un navigateur pris en charge sur votre PC. La fonctionnalité est prise en charge par Chrome vM90 ou supérieure sur Windows, Mac ou Linux, Chrome vM90 ou supérieur sur Chrome OS, et Edge 90 ou supérieur basé sur Chromium sur Windows et Mac. En outre, vous devrez activer l’accélération matérielle pour votre navigateur et celui-ci devra prendre en charge WebGL.