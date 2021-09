Le lancement d’un Pixel Fold aux côtés du Pixel 6 semble probable

L’année 2021 s’annonce comme une année monumentale pour les smartphones pliables. Non seulement en raison de la poussée technologique qui les entoure, mais aussi parce que les prix ont baissé, rendant les smartphones pliables plus accessibles. Des sociétés comme Samsung et Motorola sont probablement les premières à venir à l’esprit quand on pense aux smartphones pliables, mais bientôt un autre grand nom pourrait commencer à apparaître : Google.

En août 2020, on a appris que Google aurait commencé à travailler sur un smartphone Pixel pliable dont le nom de code est « Passeport ». Ce supposé Pixel Fold était censé arriver au quatrième trimestre de cette année, et un rapport de la populaire source @evleaks soutient davantage cette affirmation.

Heard from someone I trust that the foldable Pixel — codename: Passport, retail branding: unknown — will indeed launch before the end of the year. Apparently they’ve been working on this device for over two years, and if the P6 is any indication, it’ll be worth a look. — E (@evleaks) September 20, 2021

Le rapport indique que Google travaille sur son premier smartphone pliable depuis environ 2 ans et prévoit de le sortir d’ici la fin de 2021. On ne sait pas encore si ce serait pendant l’événement de lancement du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro ou un peu plus tard.

Pour donner davantage de poids à cette rumeur, le directeur principal de Display Supply Chain Consultants David Naranjo, a déclaré que le « Passeport » Pixel fait partie d’une liste d’appareils qui utiliseraient des panneaux OLED LTPO avec une fréquence de rafraîchissement variable.

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1 — David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021

Une autre information curieuse qui pourrait indiquer l’arrivée d’un Pixel Fold peut être vue dans la prochaine mise à jour Android 12.1. La mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités qui visent à améliorer l’expérience utilisateur sur les smartphones pliables.

Le Pixel 6, une simple diversion ?

Parmi ces fonctionnalités, il y a une barre des tâches cachée un peu comme celle mise en œuvre dans le Galaxy Z Fold 3. Il y a également des signes d’une fonctionnalité qui apportera la fonctionnalité d’écran partagé, ce qui pourrait être un signe des préparatifs pour un facteur de forme d’écran plus grand.

Google a fait monter le suspense autour du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro pour son prochain événement, mais cela pourrait-il aussi être une diversion d’une révélation encore plus importante ? Il ne faudra pas attendre longtemps maintenant pour savoir si le géant de la recherche va faire basculer le monde pliable, car l’événement devrait avoir lieu dans le courant du mois prochain.