Un autre Pixel Fold de Google pourrait arriver avec Android 12.1

Cela dit, le premier smartphone pliable de Google, le Pixel Fold, est susceptible de voir le jour en même temps que Android 12 et les Pixel 6 et Pixel 6 Pro quelque temps en octobre , soit dans quelques semaines.

Pendant ce temps, XDA-Developers a rapporté qu’Android 12.1 devrait apporter plus d’améliorations au smartphone pliable avec elle, y compris le diviseur d’écran partagé et la barre des tâches sous l’écran. Qui plus est, Android 12.1 offrira également d’autres expériences de smartphones pliables, comme l’animation de déploiement de l’interface utilisateur.

Avec ce genre de détails apparaissant dans la prochaine mise à jour d’Android, l’appareil arrivera probablement avec elle, a suggéré 9to5Google dans le même rapport. Il est à noter que le nom de code « Jumbojack » pourrait être une référence au cheeseburger de Jack in the Box.