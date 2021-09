Kuo affirme que Touch ID sous l’écran et un iPhone pliable sont tous deux repoussés 2023

Si vous attendiez avec impatience la série d’iPhone 14 de l’année prochaine, en espérant que la rumeur de l’absence d’encoche signifierait un capteur Touch ID sous l’écran, il vaut mieux y réfléchir à deux fois. L’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, qui a une réputation assez admirable lorsqu’il s’agit de prédire ce qu’Apple va faire, affirme qu’un capteur Touch ID sous l’écran n’arrivera pas avant l’iPhone 15 en 2023.

Le rapport de Kuo a été envoyé aux clients et a été consulté par AppleInsider. Dans la note, il suggère que Apple prévoyait effectivement d’inclure un Touch ID sous l’écran l’année prochaine, mais que « des progrès de développement plus faibles que prévu » ont repoussé la progression du développement de la fonctionnalité. L’analyste n’a pas dit ce qui a fait prendre du retard au développement d’Apple.

Le même problème repousse la sortie présumée d’un iPhone pliable de 2023 à 2024.

Kuo prévoyait à l’origine qu’Apple fabriquerait entre 15 et 20 millions de modèles d’iPhone pliables en 2023. En supposant que les grandes lignes restent les mêmes, Kuo prévoyait initialement qu’Apple produise un appareil de type Galaxy Z Fold qui s’ouvre pour révéler un écran de la taille d’une tablette de 7,5 à 8 pouces avec une résolution Quad HD+, soit 3 200 x 1 800 pixels. Cependant, d’autres informateurs ont déclaré que Apple choisissait entre deux prototypes pliables et privilégiait un Galaxy Z Flip de type smartphone pliable à clapet.

L’analyste a également déclaré au début de l’année qu’Apple envisageait un capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour accompagner la série d’iPhone 13. Mais, il a également mis un terme à cette rumeur en mars. Il a réitéré dans le nouveau rapport que l’iPhone 14 Max non Pro sera un modèle d’iPhone de 6,7 pouces moins cher disponible l’année prochaine. Cela confirmerait la rumeur selon laquelle l’iPhone 13 mini serait le dernier modèle d’iPhone mini prévu.

La note de Kuo indique également que l’iPhone 2022 sera doté d’un trou à la place de l’encoche et qu’un capteur photo de 48 mégapixels fera partie de la matrice de caméra (éventuellement sur les modèles Pro uniquement). La gamme de l’année prochaine devrait inclure l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Pas une surprise

Si un rendu récemment diffusé par un informateur sur Twitter est correct, la gamme d’iPhone 14, comme le dit Kuo, se débarrassera de l’encoche et ajoutera une caméra à trou.

Dans sa note, Kuo affirme que le retard de Touch ID sous l’écran et de l’iPhone pliable « nuira aux expéditions d’iPhone en 2022 et 2023 ». En ce qui concerne l’iPhone pliable, une raison de s’attendre à un design à clapet serait d’empêcher la cannibalisation de la gamme d’iPad. C’est parce qu’un smartphone pliable à clapet est un petit appareil lorsqu’il est éventuellement fermé avec un petit écran externe pour les notifications, les messages, les appels téléphoniques, et plus encore.

Lorsque le smartphone est ouvert, il crée un écran peut-être aussi grand que 6,7 pouces avec un rapport d’aspect haut et fin.