Le Surface Duo 2 de Microsoft arrive avec un support de la 5G et une puce NFC

C’est une semaine importante pour Microsoft, car la société organise un événement le 22 septembre au cours duquel elle parlera de Windows 11 et de certains appareils à venir. Microsoft n’a pas nommé les appareils qu’elle présentera lors de l’annonce de cet événement, mais les spéculations vont bon train pour compenser l’absence de détails officiels. Nous nous attendons à en savoir plus sur les nouveaux appareils Surface, et l’un des appareils que nous espérons voir est le Surface Duo 2.

Nous avons entendu diverses rumeurs et vu de multiples fuites concernant le Surface Duo 2, il semble donc que nous nous dirigions vers une révélation. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter un autre élément de preuve à la pile, comme un dépôt pour ce qui semble être le Surface Duo 2 est apparu à la FCC. Comme repéré par WindowsCentral, le dépôt de la FCC est léger en détails puisque Microsoft a demandé la confidentialité jusqu’en janvier 2022. Cependant, il y a encore quelques éléments clés à retenir des informations qui restent accessibles au public.

Bien que les documents de la FCC ne nomment jamais directement le Surface Duo 2, l’appareil est décrit comme étant à la fois un téléphone et un combiné portable. Ces documents décrivent également deux configurations d’utilisation différentes pour l’appareil, en précisant que « l’une est avec l’écran ouvert et l’autre avec l’écran fermé ». Donc, même sans confirmation explicite qu’il s’agit du Surface Duo 2, cette description indique clairement de quoi il s’agit.

Les documents de la FCC confirment également que le Surface Duo 2 prendra en charge le WiFi 6, la 5G (avec des références spécifiques à mmWave et aux antennes Qualcomm pour démarrer), le NFC et l’UWB.

En outre, les documents suggèrent que le smartphone prendra en charge la recharge sans fil, bien que Windows Central note que le smartphone lui-même ne prendra probablement pas en charge la recharge sans fil Qi. Au lieu de cela, Windows Central s’attend à ce que le Surface Duo 2 soit en mesure de charger des accessoires sans fil, tels que le Surface Pen, notant que la bobine de recharge sans fil Qi pourrait être trop grande pour s’intégrer dans un appareil comme le Duo sans rencontrer des problèmes d’audition ou augmenter l’épaisseur de manière déraisonnable.

Une révélation imminente

Ce n’est pas la première fuite concernant le Surface Duo 2. Un prototype antérieur de l’appareil a montré une direction possible du design du Duo 2, Microsoft ajoutant plusieurs lentilles de caméra et une nouvelle couleur noire. Microsoft aurait également ajouté un processeur Snapdragon 888, palliant ainsi le défaut du Duo original d’être livré avec une puce obsolète. Microsoft pensait que le Duo n’avait pas besoin de rivaliser sur le plan des spécifications, car son facteur de forme unique était un argument de vente suffisant, mais cela s’est avéré faux et il y a maintenant des offres encore plus compétitives de Samsung, Huawei et Xiaomi pour ceux qui veulent un appareil pliable.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de choses que nous pouvons glaner dans ces documents de la FCC à cause de la demande de confidentialité de Microsoft, un tel passage par la FCC suggère que la révélation du Surface Duo 2 est imminente.

Nous devrions en savoir plus le 22, alors revenez plus tard cette semaine pour tout ce que vous devez savoir sur le grand événement de Microsoft. Aux côtés de ce nouveau smartphone Android, nous devrions retrouver la Surface Pro 8, le Surface Book 4, la Surface Go 3, et d’autres produits traditionnels de la marque Surface.