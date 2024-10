Honor Magic 7 : Design élégant, Snapdragon 8 Elite et triple caméra pour le nouveau flagship

Alors que le lancement de la série Honor Magic 7 approche à grands pas, de nouvelles fuites nous donnent un aperçu du design et des spécifications de ces smartphones très attendus.

Des images du Honor Magic 7 et du Magic 7 Pro ont été divulguées, montrant un module photo octogonal avec trois capteurs, dont un téléobjectif périscopique. Le logo Honor est discrètement placé en bas du panneau arrière.

Le Magic 7 serait disponible en cinq coloris (or, blanc, noir, bleu et gris) et en versions 512 Go et 1 To de stockage. Le Magic 7 Pro serait proposé en blanc, noir, bleu et gris, avec des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.

La série Magic 7 devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et un triple capteur photo arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un troisième capteur pouvant atteindre 200 mégapixels.

Le Magic 7 Pro pourrait également être équipé d’une batterie de 5 800 mAh, d’une charge filaire de 100 W et d’une charge sans fil de 66 W.

MagicOS 9.0 et connectivité par satellite pour la série Magic 7

Honor a annoncé le lancement de son système d’exploitation MagicOS 9.0 pour le 23 octobre 2024, suivi par la présentation de la série Magic 7 le 30 octobre en Chine. Le Magic 7 Pro pourrait également proposer la connectivité par satellite.

Avec la série Magic 7, Honor s’apprête à lancer des smartphones haut de gamme puissants et élégants, qui rivaliseront avec les meilleurs appareils du marché.