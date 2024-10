Sonos Ace : Ventes décevantes, un nouveau casque haut de gamme en préparation ?

Sonos envisage de développer un modèle de casque audio plus haut de gamme après les ventes décevantes de son casque Ace, selon Mark Gurman de Bloomberg.

L’entreprise espérait vendre un million d’unités du casque Sonos Ace, mais les ventes ont été bien inférieures aux prévisions, en raison notamment du lancement chaotique de la nouvelle application Sonos et du prix élevé du casque (500 euros). Seulement 200 000 unités auraient été vendues jusqu’en septembre.

La récente mise à jour de l’application Sonos, destinée à prendre en charge de nouveaux produits comme le casque Ace, a été entachée de problèmes et a eu un impact négatif sur les ventes.

Malgré ces difficultés, Sonos reste déterminé à s’imposer sur le marché des casques audio et explore différentes options pour améliorer sa position.

L’une des stratégies envisagées est le développement d’un modèle de casque plus haut de gamme, nom de code « Roundhouse ». Cela impliquerait de réduire le prix du Ace actuel de 50 à 100 euros et d’introduire le nouveau modèle haut de gamme au prix initial de 500 euros. Certains employés de Sonos sont sceptiques quant à cette approche, mais ces discussions montrent que l’entreprise est consciente des défis auxquels elle est confrontée avec le casque Ace.

Un nouveau modèle Sonos haut de gamme en préparation ?

En plus de ses projets dans le domaine des casques audio, Sonos a récemment lancé deux nouveaux produits : la barre de son Arc Ultra et un nouveau caisson de basses Sub 4. Ces lancements font partie d’une feuille de route précédemment évoquée par Gurman, qui a également indiqué que la plupart des autres produits prévus, notamment un décodeur, devraient toujours être lancés, bien qu’avec un certain retard.

Il reste à voir comment ces nouveaux produits seront accueillis par le marché, compte tenu des difficultés récentes de Sonos avec le casque Ace et son application.