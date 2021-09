Les spécifications du Exynos 2200 ont été divulguées, mais il y a une problématique

by

Apple vient de lancer l’iPhone 13 avec son nouveau processeur A15 Bionic, et, naturellement, il est déjà salué comme le plus rapide du marché mobile, notamment en matière de performances graphiques. Cela n’a peut-être pas beaucoup d’importance pour les fabricants d’Android qui ne peuvent pas utiliser cette puce, alors Samsung, Xiaomi et d’autres se battent dans une arène différente.

Au moins pour Samsung, cela pourrait ne pas être un problème si cette nouvelle information sur le prochain Exynos 2200 avec une puce graphique AMD est juste.

Selon le benchmark que vous regardez, le Exynos 2200 pourrait être soit trop beau pour être vrai, soit décevant. Cependant, les écarts peuvent facilement être expliqués en tenant compte de facteurs tels que le throttling, les prototypes, etc. Maintenant que nous nous rapprochons de la production en série du Galaxy S22, les spécifications du processeur devraient également se stabiliser.

@Ice Universe donne quelques chiffres plutôt optimistes concernant les fréquences d’horloge des cœurs du Exynos 2200. Suivant les tendances récentes, le SoC, alias de System on a Chip, est noté comme ayant 1 cœur Cortex-X2 à 2,9 GHz, 3 cœurs fonctionnant à 2,8 GHz, et 4 cœurs à 2,2 GHz.

Bien qu’ils ne soient pas nommés, on pense qu’il s’agit de nouveaux Cortex-A710 et Cortex-A510 annoncés par Arm il y a quelques mois.

Exclusive! Exynos 2200 official version frequency data

CPU: 1× Cortex-X2 2.9GHz + 3 × 2.8GHz + 4 × 2.2GHz

GPU: AMD GPU 1250MHz — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Attention à la gestion thermique

Un autre chiffre notable est celui du GPU AMD à 1 250 MHz. Si l’on considère uniquement les chiffres bruts, c’est assez impressionnant pour une puce graphique mobile. Il est certainement plus puissant que tout ce qui existe sur le marché Android jusqu’à présent, mais il est difficile de le comparer aux performances des GPU d’ordinateurs de bureau ou même d’ordinateurs portables.

Le seul bémol à ces fréquences impressionnantes est que le Galaxy S22 pourrait ne pas toujours fonctionner à cette vitesse. La gestion thermique sera un facteur critique pour réduire la puissance du Exynos 2200, et certains craignent que le passé de AMD ne revienne hanter Samsung. Il est également possible que Samsung réduise la puissance de sa puce Exynos 2200 ou du Snapdragon 898 afin que les deux appareils atteignent un certain niveau de parité en matière de performances.