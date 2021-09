GoPro diffuse un teaser vidéo de la Hero 10 Black avant son lancement aujourd’hui

GoPro s’apprête à dévoiler la dernière itération de sa célèbre caméra d’action ce jeudi 16 septembre. La société californienne vient de diffuser une vidéo de teasing (ci-dessus) pour la Hero 10 Black. La production de 57 secondes, intitulée « A New Era of GoPro » — et c’est logique, étant donné qu’il s’agit du 10e anniversaire de la série, montre une série de plans d’action magnifiquement cinématiques et hautement dramatiques (on ne s’attendait pas à autre chose) alors que GoPro tente de créer un buzz autour du lancement de son dernier produit.

La vidéo ne montre pas la nouvelle caméra d’action elle-même et ne révèle pas non plus ses caractéristiques techniques. Mais les récentes fuites, si elles s’avèrent fiables, suggèrent de nombreuses améliorations notables du modèle actuel.

Par exemple, l’introduction présumée d’un nouveau processeur GP2 devrait augmenter la puissance de traitement de la caméra, tandis que le capteur d’image devrait comporter 23 mégapixels, contre 20 mégapixels sur la Hero9 Black.

Il semble également probable que la Hero 10 Black prenne en charge l’enregistrement vidéo 5,3 K à 60 images par seconde (fps), la vidéo 4K à 120 fps et la vidéo 2,7 K à 240 fps. À titre de comparaison, les récentes caméras Hero de GoPro ne prenaient en charge que l’enregistrement 5K à 30 fps, 4K à 60 fps et 2,7 K à 120 fps, ce qui serait certainement une amélioration bienvenue.

Nous pouvons également nous attendre à voir une version améliorée de la technologie de stabilisation électronique HyperSmooth de GoPro qui produit des résultats analogues à ceux d’un cardan pour des séquences super fluides.

Une caméra d’action très attendue

D’un point de vue de la conception, la Hero 10 mesurerait 55 x 71 x 33,6 mm, soit les mêmes dimensions que la Hero 9 actuelle, ce qui correspond aux rumeurs selon lesquelles la nouvelle caméra sera rétrocompatible avec tous les Mods que GoPro a lancés l’année dernière.

Il n’y a pas encore d’information sur le prix, mais nous pourrions voir l’appareil arriver autour des 540 euros, un prix plus élevé que le prix de lancement de la Hero9 Black (480 euros).

Vous cherchez à acquérir votre première caméra d’action ou à remplacer la vôtre ? Alors revenez bientôt pour en savoir plus sur la Hero 10 Black de GoPro, car elle pourrait bien être la caméra à choisir.