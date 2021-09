La façade du Pixel 6 Pro apparaît sur la page d’accueil de la boutique Google

Le même jour que l’événement « California Streaming » d’Apple, Google a mis en ligne une image d’un Pixel 6 Pro argenté, montrant sa façade et son écran, bien que la partie inférieure soit découpée.

Oui, nous avons déjà eu un aperçu de la façade du Pixel 6 dans la publicité « For All You Are » que Google a publiée le 9 septembre. Cependant, les images fixes que nous pouvons obtenir de cette publicité ne peuvent pas se comparer en qualité à une image haute résolution, qui permet une inspection approfondie.

Une information que cette image de haute qualité nous montre est la grille du haut-parleur. Elle est si fine et discrète qu’on la remarque à peine, même sur cette image. Ce que nous pouvons en déduire, c’est que les nouveaux Pixel abandonneront le haut-parleur sous l’écran.

Si nous jetons un coup d’œil à l’écran lui-même, nous voyons un peu du nouveau design Material You en action. Il y a aussi un widget d’horloge sur le côté gauche de l’écran qui semble différent de celui que nous avons vu dans la récente version Android 12 Beta 5.

À côté de la nouvelle image affichant l’avant du prochain téléphone Pixel de Google, nous pouvons également trouver un texte qui indique : « Phone Pixel 6. Et si différent pouvait être meilleur ? ». On dirait que le géant de la recherche dit aux personnes extérieures à sa propre base d’utilisateurs : « Venez, vous pourriez vous plaire ici plus que vous ne le pensez ! ». Une façon très classe pour l’entreprise d’essayer de gagner de nouveaux clients.

Un smartphone très alléchant

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient être commercialisés un peu plus tard cet automne. Le modèle ordinaire est censé obtenir un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 340 x 1 080 pixels. Le modèle Pro, quant à lui, pourrait être doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 3 120 x 1 440 pixels.

Avec son nouveau design rafraîchissant, il s’annonce comme l’un des smartphones les plus emblématiques de cette année, voire de ces dernières années.