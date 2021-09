La GoPro Hero 10 Black devrait être vendue au prix de 540 euros

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la GoPro Hero 10 Black avant son lancement prévu — mais la seule fuite notable était si complète qu’elle nous a dit à peu près tout ce que nous devions savoir. Maintenant, une nouvelle fuite complète un détail clé qui manquait : le prix.

Selon WinFuture, la GoPro Hero 10 Black sera vendue au prix de 540 €. Il est peut-être plus utile de dire que le Hero 9 Black a été initialement mis en vente pour près de 480 €, il semble donc que le modèle de cette année sera plus cher. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir la Hero 9 Black pour la modique somme de 430 euros, alors attendez-vous à ce que ces prix baissent lorsque la GoPro Hero 10 Black sera officiellement dévoilée — quelque chose qui devrait se produire dans les deux prochaines semaines.

Le dernier article de WinFuture en révèle également un peu plus sur les caractéristiques que la GoPro Hero 10 Black apporte avec elle, alimentées par un nouveau chipset appelé GP2. Il est apparemment deux fois plus puissant que celui de la Hero 9 Black.

Cela se traduira par une meilleure vidéo dans des conditions de faible éclairage, ainsi qu’une stabilisation d’image améliorée, selon les sources de WinFuture. Il y a également un nouveau couvercle d’objectif avec un revêtement hydrophobe (hydrofuge) qui minimise également les reflets, ce qui devrait encore améliorer la qualité des photos et des vidéos que vous pouvez saisir avec la caméra.

Quant à l’écran en façade, WinFuture affirme qu’il fonctionnera à un taux de rafraîchissement plus rapide que celui de la Hero 9 Black, pour une expérience visuelle plus fluide. En outre, attendez-vous à ce que les commandes tactiles et le déclencheur fonctionnent plus rapidement.

Pas de révolution avec ce nouveau modèle

Il ne semble pas que la GoPro Hero 10 va apporter un grand nombre d’améliorations par rapport au modèle actuel — et le design reste plus ou moins identique — mais les améliorations qui sont évoquées font penser qu’il s’agira d’une caméra d’action qui vaut la peine d’être testée. Il est probable que la GoPro Hero 10 Black offrira une résolution vidéo maximale de 5,3 K, avec des taux d’images plus rapides disponibles à des résolutions inférieures — la résolution 2,7 K est censée prendre en charge jusqu’à 240 images par seconde, ce qui est parfait pour les clips au ralenti.

En attendant, même si la puce GP2 ne va pas nécessairement faire quelque chose de révolutionnaire, elle devrait améliorer la qualité des vidéos et des photos capturées par la GoPro Hero 10 Black dans l’ensemble — tout fonctionnera toujours, mais à une vitesse plus rapide.

Avec la rumeur selon laquelle GoPro se concentre sur les performances en basse lumière et les technologies de stabilisation vidéo, il semble qu’il s’agira d’une caméra d’action haut de gamme, parfaite pour ceux qui ont le budget pour se l’offrir.