La caméra de l’iPhone 13 Pro détaillée : voici ce qu’il y a de nouveau

Avec un design largement analogue à celui des smartphones de l’année dernière, Apple mise sur de grandes mises à niveau à l’intérieur des gammes iPhone 13 et iPhone 13 Pro pour susciter l’enthousiasme des gens. Certaines des améliorations les plus substantielles apportées aux iPhone 2021 se trouvent dans la ou les caméras, et la société a annoncé aujourd’hui plusieurs nouvelles fonctionnalités qui produiront de meilleures photos et vidéos sur l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Pour résumer, tout est nouveau. À commencer par le processeur de signal d’image (ISP), le nouveau capteur plus grand et les objectifs beaucoup plus larges, l’iPhone 13 Pro et Pro Max sont des exemples de ce que peut faire un excellent matériel lorsqu’il est associé à un bon logiciel. Allons-y.

Apple a détaillé son nouveau modèle d’iPhone 13 Pro, y compris le système de caméra qu’il embarque. La société promet un nouveau niveau de photographie mobile, offrant aux amateurs et aux professionnels la possibilité de laisser leur gros appareil photo encombrant à la maison et d’utiliser leur smartphone à la place. L’iPhone 13 Pro et le système de caméra Pro Max offrent de meilleures performances en basse lumière, des prises de vue ultra grand-angle, et bien plus encore.

Apple a annoncé que l’iPhone 13 Pro représentait sa « plus grande avancée en matière d’appareil photo » à ce jour. La société a présenté non seulement les fonctions disponibles avec l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro, mais aussi les coulisses de l’utilisation de l’appareil par des professionnels pour capturer des séquences époustouflantes de niveau cinématographique avec rien de plus que le smartphone et un cardan à main.

L’iPhone 13 Pro est équipé de trois caméras : un téléobjectif, un objectif grand-angle et un objectif ultra grand-angle. Le téléobjectif offre un zoom optique 3x et une longueur focale de 77 mm, tandis que le capteur photo grand-angle possède une ouverture f/1.5 et offre des performances jusqu’à 2,2 x supérieures en cas de faible luminosité. Vient ensuite le capteur photo ultra-large, doté d’une ouverture f/1.8, d’un objectif à 6 éléments, d’une amélioration de 92 % des performances en basse lumière et d’un autofocus.

Un mode macrophotographie

Le capteur photo ultra-large permet également aux utilisateurs de l’iPhone de prendre en charge la macrophotographie, ce qui permet d’obtenir des clichés rapprochés de tout ce qui attire l’attention. Ce modèle intègre également la photographie numérique qui s’appuie sur des logiciels tels que les styles photographiques dans l’application Appareil photo.

On notera en particulier le mode Cinématique, qui permet aux vidéastes d’accéder à la capture au ralenti, au time-lapse, aux vidéos macro et aux transitions de profondeur de champ. Les utilisateurs de l’iPhone 13 Pro peuvent également s’attendre à des « flux de travail professionnels de bout en bout », selon Apple, avec la prise en charge de ProRes et Dolby Vision. Le système de caméra est associé à un nouveau processeur de signal d’image alimenté par l’A15 Bionic.

Selon Apple, ce nouveau processeur offre une meilleure cartographie des tons et des améliorations de la réduction du bruit. Les deux modèles d’iPhone 13 Pro sont également dotés d’un système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, qui maintient le capteur, plutôt que l’objectif, stable pour des vidéos et des images plus fluides. Tous les appareils photo des modèles iPhone 13 Pro ont accès au mode Nuit.

Quelques limites pour le modèle de 128 Go

À noter qu’Apple limite les modèles iPhone 13 Pro de 128 Go à l’enregistrement de vidéos ProRes 1080p à 30 fps dans l’application Appareil photo. Vous devrez vous procurer les options de stockage de 256 Go à 1 To pour accéder à l’enregistrement vidéo ProRes 4K à 30 fps sur l’iPhone 13 Pro, une limitation qui obligera ceux qui ont des aspirations cinématographiques à payer plus cher pour cet appareil.

Ces caractéristiques sont associées à l’écran Super Retina XDR avec ProMotion de l’iPhone 13 Pro/Pro Max, qui offre une fréquence de rafraîchissement adaptative, une dalle OLED plus efficace, etc. L’iPhone 13 Pro est proposé à partir de 1 159 euros et l’iPhone 13 Pro Max à partir de 1 259 euros. Les précommandes pour les deux modèles sont maintenant en ligne.