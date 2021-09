Xiaomi dévoile des lunettes connectées qui pourraient remplacer le smartphone

Xiaomi a dévoilé une paire de lunettes connectées, les Xiaomi Smart Glasses, qui, selon elle, pourrait remplacer le smartphone. Mais ne mettez pas votre smartphone à la poubelle de sitôt, car il faudra sans doute attendre un certain temps avant qu’il ne soit commercialisé. Le géant chinois de la technologie a dévoilé ses spécifications high-tech dans une vidéo (ci-dessus).

Pesant un poids léger de 51 grammes et comprenant 497 composants séparés, les lunettes connectées de Xiaomi alimentées par Android peuvent afficher des messages et des notifications, passer des appels, naviguer, capturer des photos et traduire du texte en superposant les informations nécessaires sur un écran MicroLED de 0,13 pouce. Le MicroLED est une technologie d’affichage auto-émissive qui est largement considérée comme le successeur naturel de l’OLED. Cependant, son coût reste prohibitif et elle doit encore être déployée dans plus d’une poignée de produits commerciaux.

Si vous plissez déjà les yeux à la seule idée d’essayer de lire des messages ou de parcourir des photos sur un écran décrit par Xiaomi comme étant « plus petit qu’un grain de riz », rassurez-vous, la technologie spécialement conçue par les lunettes permet de créer un écran beaucoup plus grand juste devant vos yeux. Cependant, l’inconvénient est que les « structures optiques compliquées » de l’appareil signifient qu’il n’offre qu’un affichage monochrome (donc, pour la plupart des gens, probablement pas un remplacement de smartphone).

En ce qui concerne l’apparence, le nouveau dispositif de Xiaomi semble à première vue assez analogue à une paire de lunettes ordinaire. La caméra de 5 mégapixels, par exemple, est soigneusement cachée au bout d’un bras, tandis que la technologie principale — dont un processeur ARM quadricœur, une batterie, un pavé tactile et des modules Wi-Fi/Bluetooth — est dissimulée dans et autour du reste de l’appareil.

Les lunettes connectées de Xiaomi sont gorgées de fonctionnalités et offrent un design que beaucoup seraient heureux de porter sur leur nez.

Le produit n’étant pas encore prêt

Le produit n’étant pas encore prêt, c’est presque comme si l’annonce de Xiaomi était un effort pour générer une publicité supplémentaire pour son événement technologique de cette semaine, au cours duquel elle devrait dévoiler un grand nombre de nouveaux smartphones et d’autres produits — en effet, le fait qu’il ait lieu à peu près en même temps qu’un autre événement organisé par Apple signifie que Xiaomi pourrait avoir du mal à attirer les projecteurs sur elle cette semaine.

Après l’échec de Google avec ses lunettes, un nombre croissant d’entreprises, dont Huawei, Amazon et Facebook, se sont lancées dans l’aventure des lunettes connectées en proposant leur propre version de ce produit futuriste.