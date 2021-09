Nintendo baisse le prix de la Switch en Europe avant le modèle OLED

Au cours du week-end, nous avons mentionné une rumeur selon laquelle Nintendo se préparait à sabrer le prix de la console de jeu Switch en Europe. Ce qui n’était qu’une rumeur ce week-end est maintenant devenu officiel, Nintendo réduisant le prix de base de la Switch en France et dans d’autres parties de l’Europe d’environ 30 euros.

Avec cette baisse de prix, le prix de la Switch standard est désormais de 300 euros.

Avant la baisse de prix, le prix de la Switch standard était de 330 euros. Nintendo devrait lancer une Switch mise à jour dotée d’un écran OLED le mois prochain, à partir de 349,99 euros. Le nouveau prix de la Switch de base la place dans une bonne position pour se situer entre la nouvelle console OLED et la Switch Lite, qui est vendue à 199 euros.

Il est intéressant de noter qu’au moment d’écrire ces lignes, la Switch est listée à un prix encore plus abordable sur Amazon puisqu’on la retrouve au prix de 270 euros. Actuellement, pour obtenir le nouveau prix, vous devez acheter la Switch sur la boutique en ligne de Nintendo ou encore sur Amazon.

Il convient de noter que les rumeurs suggéraient que Nintendo réduirait le prix de la Switch en Europe de manière plus significative qu’elle ne l’a fait. Au cours du week-end, les rumeurs ont suggéré que le prix en France serait réduit de 329 € à 270 € – prix sur lequel s’est aligné Amazon. Cependant, le prix que Nintendo a fait baisser la Switch à 299,99 €, ce qui la rend environ 30 € plus chère que ce que la rumeur suggérait.

Un approvisionnement serré ?

La nouvelle version de la Switch débarque le 8 octobre, et en plus de la nouvelle Switch OLED, elle apporte également un meilleur système audio, un support plus ajustable, et 64 Go de stockage interne.

Il y a fort à parier que l’approvisionnement sera très serré au lancement entre la popularité de la console Switch et la pénurie de puces qui sévit dans toutes les industries.