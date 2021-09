Samsung déploie une bêta d’Android 12 pour les propriétaires de Galaxy S21

Samsung a annoncé que son programme bêta One UI 4 sera lancé le mardi 14 septembre au matin sur certains marchés, confirmant ainsi l’arrivée imminente du système d’exploitation Android 12. Samsung vante le fait qu’elle parvient à sortir ces bêtas plus tôt chaque année, bien que cette année ce ne soit que d’une semaine ou deux par rapport à 2020.

Le communiqué de presse officiel de Samsung promet qu’il présentera « des capacités de personnalisation et de confidentialité nouvelles et améliorées ». Cela inclut des widgets redessinés et améliorés, l’accès à un éventail « plus robuste et diversifié » d’emojis, et des outils permettant de personnaliser l’écran d’accueil, les icônes, les notifications, les fonds d’écran et « chaque aspect » de l’expérience mobile globale.

La mise à jour Android 12 devrait également inclure un nouveau bouton de réglages rapides, des optimisations significatives pour les tablettes Android, et une foule de nouveaux changements de conception, y compris un nouvel écran d’accueil et un look actualisé pour les éléments de l’interface utilisateur comme le curseur de volume.

Il s’agit d’un surprenant retournement de situation pour la version bêta de One UI 4, dont la rumeur annonçait auparavant qu’elle serait retardée au moins jusqu’en octobre. Pas plus tard que lundi matin, de nombreuses personnes avaient spéculé que Samsung retarderait la période de bêta ouverte de quelques semaines supplémentaires.

La source d’une grande partie de cette spéculation semble être un blogueur coréen anonyme, qui a rapporté que les bugs non capturés forceraient un retard d’une semaine ou plus dans le déploiement de la version bêta, ce qui montre juste que vous ne pouvez pas faire confiance à toutes les rumeurs.

Uniquement pour la gamme Galaxy S21 pour le moment

Maintenant, avec la mise en ligne de la version bêta de One UI 4, cela indique que les clients pourraient obtenir la nouvelle interface utilisateur pour leurs smartphones Samsung dès décembre prochain. Le dernier grand déploiement pour Samsung a vu la bêta de One UI 3.0 commencer à la mi-septembre 2020, avec la version stable arrivant en décembre suivant. Bien sûr, cela suppose que la bêta ne découvre rien d’explosif sur le nouveau système d’exploitation qui obligerait à des retards supplémentaires.

Les propriétaires de smartphones Galaxy S21 (Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra) pourront s’inscrire à la version bêta depuis leur application Samsung Members à une heure actuellement non spécifiée. En supposant que votre application Members soit entièrement mise à jour, vous devriez pouvoir vous y connecter avec les détails de votre compte Samsung et sélectionner l’option d’inscription à partir de la bannière d’accueil ou de la page d’avis.

Si cette version bêta suit les précédents, d’autres smartphones Samsung devraient pouvoir être testés dans le courant de l’année.