Le benchmark du Google Pixel 6 Pro révèle des détails sur le chipset et la RAM

Google prévoit de dévoiler sa nouvelle génération de flagships le mois prochain. Avec l’iPhone 13 qui arrive à grands pas, il n’y a pas grand-chose d’autre qui se passe sur le marché des smartphones. Mais, cela n’a pas empêché le Pixel 6 Pro de surgir sur un benchmark, révélant certaines des spécifications probables dans le processus.

Un listing sur Geekbench pour le smartphone mentionne 12 Go de RAM — un chiffre que nous avons déjà entendu selon les rumeurs. Il mentionne également (sans surprise) Android 12, et fournit plus de détails sur le processeur Tensor que nous savons que le smartphone possède.

Selon ce benchmark, il s’agit d’un chipset octa-core avec deux cœurs fonctionnant à 2,80 GHz, deux à 2,25 GHz et quatre à 1,80 GHz. Ces quatre derniers devraient être bénéfiques pour les tâches où beaucoup de puissance n’est pas essentielle. Bien qu’une telle configuration à trois clusters soit inhabituelle, elle serait parfaitement logique. Il s’agit d’un chipset Tensor développé par Google lui-même et basé sur l’architecture ARMv8.

Enfin, le benchmark comprend un score monocœur de 414 points et un résultat multicœur de 2 074 points. Ces résultats sont plus de milieu de gamme que de haut de gamme, mais ils sont tout de même plus élevés que le score multicœur de 1 617 points obtenu par le dernier Pixel 5. Et, il s’agit d’un benchmark de préversion, il y a donc toutes les chances que le Pixel 6 Pro obtienne des résultats plus élevés lorsqu’il utilisera le logiciel et le matériel définitifs également.

Cela dit, il est important de prendre ce listing avec des pincettes, étant donné que la gamme Pixel 6 n’a pas encore été annoncée.

Une puce de milieu de gamme

Si le Pixel 6 Pro pourrait obtenir des scores de benchmarks plus élevés une fois qu’il sera lancé, il y a de fortes chances qu’il ne puisse pas rivaliser avec des appareils comme le Galaxy S21 et l’iPhone 12 (sans parler de l’iPhone 13).

Il reste à voir quelle sera la performance du chipset Tensor en son cœur, mais certains rapports suggèrent qu’il se situe légèrement en dessous des meilleures alternatives Android en termes de puissance — bien que d’autres sources ne soient pas d’accord, suggérant que c’est une option haut de gamme. Cependant, étant donné que Google était heureux de s’en tenir à un chipset de milieu de gamme dans le Pixel 5, il est crédible que le chipset Tensor puisse lui-même ne pas être tout à fait à la pointe, et puisse signifier que c’est un autre smartphone qui se situe en dessous des meilleurs en termes de puissance pure, malgré le Pro dans son nom.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient voir le jour le 19 octobre prochain. Un événement de lancement, au cours duquel le nouveau vaisseau amiral devrait être présenté, doit avoir lieu ce jour-là. Cependant, on ne sait toujours pas quand le smartphone sera disponible en boutique, quelles variantes de couleurs seront disponibles et quels seront les prix des appareils.