Les nouveaux Mac et iPad seront présentés lors du 2e événement d’automne d’Apple

Nous sommes à quelques heures du prochain grand événement Apple. Le géant basé à Cupertino a prévu le lancement du « California Streaming » ce soir à 19 heures, heure française. Nous nous attendons à voir la nouvelle gamme d’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 avec un nouveau design et un écran plus grand, et bien plus encore, comme les AirPods 3.

Cependant, nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir de nouveaux Mac et de nouveaux iPad, car la dernière rumeur suggère que ces produits arriveront lors du second événement d’automne d’Apple.

Si Apple s’apprête à annoncer la nouvelle gamme d’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 lors de son événement ce soir et que vous attendez de nouveaux Mac et de nouveaux modèles d’iPad, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car Gurman pense que ces nouveaux appareils seront annoncés lors d’un second événement qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Il n’y a pas d’idée précise quant à la date à laquelle nous pourrions voir les nouveaux iPad et Mac. Certains pensent que l’événement pourrait avoir lieu à tout moment entre les mois d’octobre et de novembre, et cette dernière hypothèse est plus facile à croire, étant donné qu’Apple a déjà organisé un événement en novembre dernier pour lancer certains des derniers Mac équipés de la puce Apple M1.

Cependant, les événements de l’année dernière ont été affectés par la pandémie en cours. Elle a contraint Apple à annoncer la gamme d’iPhone 12 en octobre, ce qui aurait pu également retarder l’arrivée des premiers Mac M1.

MacBook Pro M1X et iPad mini 6

Cette année, la pandémie ne s’est pas mise en travers des plans d’Apple, ou du moins c’est ce que nous croyons puisque la société a réussi à revenir à son calendrier de septembre pour annoncer le nouvel iPhone et d’autres produits.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à recevoir de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de la nouvelle puce M1X d’Apple. Ces nouveaux Mac pourraient être dotés de la connectivité MagSafe au lieu d’un port USB-C, ainsi que d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SD. Les rumeurs suggèrent également que nous pourrions assister au lancement d’un nouvel iPad mini 6 qui pourrait arriver avec un design ressemblant à l’iPad Air.